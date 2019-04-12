ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

聖結石買飲料竟「喝下一堆塑膠碎塊」　香港甜品店道歉了：零件退化

記者李湘文／綜合報導

YouTuber聖結石近日前往香港，在知名甜品店購買果汁，未料喝了半杯差點被噎到，吐出一看竟是塑膠碎片，向店家反映問題還遭無視，因而上網PO文抗議，引發譁然。該甜品店受到網友砲轟，12日緊急出面道歉，解釋是攪拌機零件退化所致，「我們深感抱歉和遺憾」。

▲聖結石喝飲料喝到塑膠片，店家道歉了。（圖／翻攝自聖結石Instagram）

▲聖結石買飲料，竟喝到一堆塑膠片。（圖／翻攝自聖結石Instagram）

聖結石11日在甜品店買了一杯芒果汁，然而喝了半杯「覺得喉嚨跟嘴裡怪怪的，怎麼有一些硬塊」，吐出來一看，才發現是大量塑膠碎片，幾乎每口都有喝到。他提醒店家飲料有點問題，誰料老闆娘只說「哦，我換一杯給你」，不僅沒有一句道歉，也並未檢查，讓喉嚨不舒服的他十分無奈。

請繼續往下閱讀...

▲聖結石喝飲料喝到塑膠片，店家道歉了。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

▲聖結石喝飲料喝到塑膠片，店家道歉了。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

對此，該甜品店在12日凌晨出面道歉：「我們已在事後立即追查塑膠片來源，是攪拌機的零件退化，店員沒有立馬察覺，事後已立即停止使用舊的攪拌機，換成新的。讓客人在我們店有如此不愉快的經驗，我們深感抱歉及遺憾。」該店表示已經馬上派人巡查分店，未來也會加強員工培訓，避免再讓類似事件發生。

▲聖結石喝飲料喝到塑膠片，店家道歉了。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

▲店家解釋問題來源，原來是攪拌機零件退化。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

對於店家道歉，聖結石也在Instagram留言感謝對方重視，但還是提出質疑：「不知道貴司有沒有發現，你們沒有想了解客人喝下這麼多塑膠碎片身體狀況是如何？有沒有看醫生？讓我思考一件事情，貴司的道歉是真的認為自己做錯而想改進、彌補嗎？還是因為恰巧這個客人是一位追蹤很高的人，怕影響生意所以發這個聲明呢？」希望商家還是能好好思考。

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聖結石

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／Kei當老師　Lovelyz起鬨快做筆記！時光倒轉最想回到這一刻
  2. 真人版《獅子王》刀疤一現身　影迷全崩潰：像盜版的動物標本
  3. 蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了
  4. 瑤瑤大方曬愛的生日禮！　韓星男友「中文手寫信」甜到蛀牙
  5. 韓媒：警方已掌握朴有天吸毒證據　列嫌疑人調查「限制出境」
  6. 魏蔓在圖書館脫內衣大膽勾引　破最大尺度裸抱張庭瑚
  7. 張丹峰「借錢不還還偷吃」！　ELLA秒翻白眼：你做人失敗
  8. 聖結石買飲料竟「喝下一堆塑膠碎塊」　香港甜品店道歉了：零件退化
  9. 紗倉真菜遭下追殺令！　瘋粉「殺妳個半死不活」驚動警察
  10. 林柏宏尺度大開求加戲　導演真的「讓他後背全裸」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366