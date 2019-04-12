聖結石買飲料竟「喝下一堆塑膠碎塊」　香港甜品店道歉了：零件退化

記者李湘文／綜合報導

YouTuber聖結石近日前往香港，在知名甜品店購買果汁，未料喝了半杯差點被噎到，吐出一看竟是塑膠碎片，向店家反映問題還遭無視，因而上網PO文抗議，引發譁然。該甜品店受到網友砲轟，12日緊急出面道歉，解釋是攪拌機零件退化所致，「我們深感抱歉和遺憾」。

▲聖結石買飲料，竟喝到一堆塑膠片。（圖／翻攝自聖結石Instagram）

聖結石11日在甜品店買了一杯芒果汁，然而喝了半杯「覺得喉嚨跟嘴裡怪怪的，怎麼有一些硬塊」，吐出來一看，才發現是大量塑膠碎片，幾乎每口都有喝到。他提醒店家飲料有點問題，誰料老闆娘只說「哦，我換一杯給你」，不僅沒有一句道歉，也並未檢查，讓喉嚨不舒服的他十分無奈。

請繼續往下閱讀...

▲聖結石喝飲料喝到塑膠片，店家道歉了。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

對此，該甜品店在12日凌晨出面道歉：「我們已在事後立即追查塑膠片來源，是攪拌機的零件退化，店員沒有立馬察覺，事後已立即停止使用舊的攪拌機，換成新的。讓客人在我們店有如此不愉快的經驗，我們深感抱歉及遺憾。」該店表示已經馬上派人巡查分店，未來也會加強員工培訓，避免再讓類似事件發生。

▲店家解釋問題來源，原來是攪拌機零件退化。（圖／翻攝自香港發記甜品Instagram）

對於店家道歉，聖結石也在Instagram留言感謝對方重視，但還是提出質疑：「不知道貴司有沒有發現，你們沒有想了解客人喝下這麼多塑膠碎片身體狀況是如何？有沒有看醫生？讓我思考一件事情，貴司的道歉是真的認為自己做錯而想改進、彌補嗎？還是因為恰巧這個客人是一位追蹤很高的人，怕影響生意所以發這個聲明呢？」希望商家還是能好好思考。