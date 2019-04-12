8歲Grace「在家穿這麼辣」　曹格上下一看崩潰：OMG！

記者李湘文／綜合報導

歌手曹格跟老婆吳速玲結婚後，生下一對可愛的兒女Joe、Grace，經常分享家人溫馨、逗趣的相處日常。不過，他11日卻崩潰PO出影片，發現才8歲的Grace穿衣風格超辣，忍不住大呼老婆來看，超真實的「親爹反應」讓粉絲笑歪！

▲▼曹格和老婆吳速玲育有女兒Grace。（圖／翻攝自曹格Instagram）

請繼續往下閱讀...

影片中，Grace穿著短袖T恤和牛仔熱褲，似乎在試穿媽媽的豹紋高跟鞋，雖然大小完全不合腳，導致她走起路來搖搖擺擺，但還是興致勃勃地在家來回走，還開心轉頭跟在錄影的曹格說嗨。Joe在旁看著妹妹玩鬧，也開玩笑嚷嚷：「妳幹嘛穿我的鞋子！」無厘頭發言笑翻爸爸。

▲Grace試穿大人的高跟鞋，居家造型被爸爸曝光了。（圖／翻攝自曹格Instagram）

不過，曹格笑歸笑，對於Grace這身穿著還是難以接受，PO出影片的同時，也打上一連串崩潰表情符號，大呼：「衣服太短！褲子太短！鞋子太高！OMG……」他自己崩潰完，又tag老婆吳速玲「妳看妳女兒」，誰料當媽的只是笑笑評論「瘋狂的女子」，夫妻反應差異也讓粉絲笑歪。

▲Joe開玩笑吐槽妹妹「幹嘛穿我的鞋子」。（圖／翻攝自曹格Instagram）

事實上，曹格一直超疼Grace，先前受訪被問到「女兒什麼時候可以交男友」，甚至脫口回答「23、26歲」，之後才補充解釋不是禁止，18歲以前牽牽小手沒關係，18歲以後也可以單獨約會，只是要讓爸爸或哥哥陪同。但吳速玲則是十分大方，認為Grace很有自己的想法，「我還怕她不交男朋友」，爸爸、媽媽態度大不同。