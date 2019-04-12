張丹峰「借錢不還還偷吃」！　ELLA秒翻白眼：你做人失敗

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星張丹峰和妻子洪欣2009年結婚，婚後育有一女，但近日卻被狗仔爆料出軌女經紀人，引發熱議。他過去曾和鹿晗、ELLA等人參加陸綜《我去上學啦2》，有網友就把他在節目中向ELLA借錢不還、偷吃同學雞腿的片段剪成影片，不少人看了都忍不住吐槽「真小氣」。

▲張丹峰和ELLA過去在《我去上學啦》有不少互動。（圖／翻攝自微博／ba哥專用）

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《我去上學啦》邀請過不少大咖上節目，鍾漢良、Selina、郭采潔、潘瑋柏都曾穿上制服體驗高中生活。節目第二季由ELLA、鹿晗、大張偉和張丹峰擔任固定班底，當時還曾來「華岡藝校」取景拍攝，引發不少關注。

張丹峰在節目中常和ELLA一起吃飯，為了加值吃飯用的餐卡，他和大張偉還向ELLA借了錢。沒想到隔天大張偉乖乖還錢，他卻只顧著低頭吃飯，讓氣氛一陣尷尬。

▲張丹峰在《我去上學啦》和ELLA借錢。（圖／翻攝自微博／ba哥專用）

不只借錢沒還被詬病，張丹峰連吃飯時都不忘打別人碗裡雞腿的主意，趁同學還沒來之前偷咬了一口，讓他對面的ELLA看傻眼，直呼「你幹嘛偷人家雞腿啊！」事後ELLA向雞腿主人告狀，他還一度不認帳，反問「有證據嗎？」讓ELLA忍不住指向攝影機。

▲張丹峰偷吃同學雞腿還不承認。（圖／翻攝自微博／ba哥專用）

另外，張丹峰也常凹同學請客，還曾因為ELLA餐卡裡的錢比較多，試圖要耍賴拿走她的卡片，讓ELLA氣得直說要轉班。而張丹峰欠錢的行為，連嘉賓魏晨都看不下去，直接了當的說「演戲要先學會做人，為什麼借了錢不還錢，連大張偉都還錢」，一旁剛翻完白眼的ELLA聽了也爆氣「你做人失敗！你的戲一定演得很爛」，讓張丹峰只能詞窮回答節目錄完前一定還。

▲魏晨看不下去直接補刀發言。（圖／翻攝自微博／ba哥專用）

網友們看完影片也忍不住毒舌留言「愛占小便宜的男人」、「當時就很多人吐槽過了，但畢竟不紅，沒人記得」、「看ELLA和魏晨說的話，這是劇本嗎？！這明顯就是發自真心在吐槽張丹峰人品」、「細節見人品」、「所以說人不紅都是有原因的」。

▲張丹峰一直不還錢，讓ELLA忍不住爆氣。（圖／翻攝自微博／ba哥專用）



►張丹峰和ELLA上《我去上學啦2》的片段。（影片／翻攝自微博，如遭刪除請見諒。）