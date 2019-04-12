許瑋甯爆遭陸劇換角！　「下個月就要開拍」臨時被切割

娛樂中心／綜合報導

女星許瑋甯日前在Instagram上點讚他人貼文，卻因為內含「愛國」等文字，遭到大陸網友砲轟台獨，11日為此發表手寫信道歉，強調「這世界上只有一個中國」，引起熱議。有消息傳出，她原定下個月要到大陸拍新戲，卻因為誤觸敏感地雷，如今臨時遭到換角。

▲許瑋甯被爆遭陸劇換角。（圖／翻攝自微博／許瑋甯Ann）

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據《中時》報導，許瑋甯原本5月要開拍新戲《摩天大樓》，但在點讚風波爆發後，因為情況敏感，臨時被劇組換角處理。該劇由陸方出品，陳正道、許肇任、吳中天3人共同導演，號稱「年度懸疑燒腦都市大劇」，目前正在積極籌備當中，但尚未公開演員名單。

對於點讚風波，許瑋甯11日凌晨先是在微博發文道歉，解釋平時滑Instagram習慣只看圖、不仔細看文字，這回點讚台獨內容也是如此，自責「犯了一個奇蠢無比的錯誤」。她澄清，自己的祖籍在安徽蕪湖，家人也都搬到南京居住，強調：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」

▲許瑋甯手寫信道歉。（圖／翻攝自微博／中國電影報導）

接著，許瑋甯也發表一封手寫信，再度重申自己的政治立場，並表示：「這世界上只有一個中國，我不支持台獨，我討厭分裂。我喜歡大家和睦相處。」她也向大家道歉，因為自己真的做錯了事，「現在有這樣的一個機會說出心裡話，表明我的立場，我已很感恩。」