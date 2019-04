DAVICHI、RAVI來啦！《韓國阿拉唷》加碼送BTS超值大禮

娛樂中心/綜合報導

南韓天團BTS防彈少年團將於4月12日推出新專輯《Map of the Soul: Persona》,8日公開了全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的首波預告,主打歌名為《為渺小之事所做的詩(Boy With Luv)》,並驚喜與美國歌姬海爾希(Halsey)合作,引發網友熱烈討論!

2018年BTS二度奪下美國告示牌音樂大獎TOP SOCIAL ARTIST,韓國官方在美國發行此本紀念寫真集,在美發行的5萬本已經售罄,現在台灣爭取到一萬本亞洲首賣機會,將授權給大潤發獨家販售,BTS 告示牌音樂獎寫真雜誌內含DVD,有BTS UNICEF訪問影片、SORIBADA最佳音樂大獎的表演影片,4/18(四)下午五點準時收看《韓國阿拉唷》,這次幫粉絲們爭取超值大禮!!有機會獲得BTS 2019最新專輯、BTS 告示牌音樂獎寫真雜誌、BTS海報。



▲防彈少年團BTS。(圖/翻攝自防彈少年團臉書)

《韓國阿拉唷》趁南韓男團VIXX成員RAVI、雙人美聲團體DAVICHI來台舉辦演唱會前,特別邀請他們接受主持人卡特的專訪,想知道RAVI、DAVICHI在訪問中有什麼可愛的表現和趣味的反應,千萬不能錯過喔!

▲▼雙人美聲團體DAVICHI、男團VIXX成員RAVI接受訪問(圖/張一中、謝盛帆攝)

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事,除了有最新的韓流娛樂新聞以外,更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目!每週四晚間5點準時直播!將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。



►播吧直播網址:https://boba.ettoday.net/sub_category/229/279