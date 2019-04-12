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DAVICHI、RAVI來啦！《韓國阿拉唷》加碼送BTS超值大禮

娛樂中心／綜合報導

南韓天團BTS防彈少年團將於4月12日推出新專輯《Map of the Soul: Persona》，8日公開了全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的首波預告，主打歌名為《為渺小之事所做的詩（Boy With Luv）》，並驚喜與美國歌姬海爾希（Halsey）合作，引發網友熱烈討論！

2018年BTS二度奪下美國告示牌音樂大獎TOP SOCIAL ARTIST，韓國官方在美國發行此本紀念寫真集，在美發行的5萬本已經售罄，現在台灣爭取到一萬本亞洲首賣機會，將授權給大潤發獨家販售，BTS 告示牌音樂獎寫真雜誌內含DVD，有BTS UNICEF訪問影片、SORIBADA最佳音樂大獎的表演影片，4/18（四）下午五點準時收看《韓國阿拉唷》，這次幫粉絲們爭取超值大禮！！有機會獲得BTS 2019最新專輯、BTS 告示牌音樂獎寫真雜誌、BTS海報。

▲防彈少年團BTS。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）
▲防彈少年團BTS。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

《韓國阿拉唷》趁南韓男團VIXX成員RAVI、雙人美聲團體DAVICHI來台舉辦演唱會前，特別邀請他們接受主持人卡特的專訪，想知道RAVI、DAVICHI在訪問中有什麼可愛的表現和趣味的反應，千萬不能錯過喔！

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▲▼韓國美聲團體DAVICHI。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼雙人美聲團體DAVICHI、男團VIXX成員RAVI接受訪問（圖／張一中、謝盛帆攝）▲▼韓星Ravi專訪。（圖／記者張一中攝）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

韓國阿拉唷徵粉絲團改版照


每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：https://boba.ettoday.net/sub_category/229/279

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關鍵字

韓星爆爆, 韓國阿拉唷, DAVICHI, RAVI, BTS

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