快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭《橫豎研究所》爆料私照，他14日終於對外曝光立場，強調兩人於2019年夏天到2020年秋天交往，怎料，該項聲明不斷遭到打臉。如今，《橫豎研究所》再度搬出金賽綸媽媽，14日下午放出最新貼臉照，並引用媽媽的發聲內容「拜託裁定金秀賢的犯罪行為！」槓上金秀賢。

▲金賽綸媽媽出面指控「拜託裁定他們的罪」，控訴對象為金秀賢、李鎮浩。（圖／翻攝自橫豎研究所）



《橫豎研究所》14日下午所公開的直播封面照，是家屬所公開的最新親密貼臉照，金秀賢與金賽綸穿著與過去幾張照片不同的服裝，金賽綸露出笑容比著YA合照，標題則配上「金賽綸媽媽『拜託裁定他們的犯罪行為』」，其中包含家屬過去指控在金賽綸死後騷擾的前娛樂記者李鎮浩。

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▲金秀賢的聲明不斷遭到家屬打臉，金賽綸媽媽14日晚間將發出聲明。（圖／翻攝自IG）



早在《橫豎研究所》公開最新貼臉照前，便已在YouTube貼文處發文表示訪到金賽綸媽媽本人，金母已經親口承認「兩人從2015年起一共交往6年沒錯」，並強調自稱是「金賽綸阿姨」的女性是與母親私交超過20年，並把金賽綸親生女兒看待。

《橫豎研究所》方面內容直指手握金秀賢在金賽綸家裡脫光衣服洗碗的照片與影片，只要女方母親同意，晚間就會公開，並預告會同時公開金賽綸母親的立場聲明文。