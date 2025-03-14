「小許瑋甯」情人節揭曉寶寶性別　甜曬氣球照釣出一票祝福

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕的喜訊。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日白色情人節曬出一系列和老公手拿粉色氣球的照片，正式揭曉肚子裡的寶寶是女生。

▲韓笙笙公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

照片中，韓笙笙身穿一件牛仔外套，對鏡頭露出甜美笑容，她的老公則穿著一件白襯衫，夫妻倆坐在一台汽車的後車廂裡，共同拿著一個大型的粉色氣球，上面寫著「Baby Girl」，正式宣布將迎來女寶寶的誕生。為此，韓笙笙在文中開心表示「It's a girl!!!!!!我們的小寶貝是個小女生。」

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▲韓笙笙手拿粉色氣球揭曉寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

談到公開寶寶性別的方式，韓笙笙坦言她原本有計劃要辦一場派對揭曉，甚至也想過直接在攝影棚刺氣球揭曉，但最後夫妻倆決定選擇最適合他們的方式。貼文及照片曝光後，立即喜獲一票網友祝福，同時也紛紛寫下恭喜留言，「耶」、「好棒」、「超期待」、「天啊太開心了」、「一定會超級漂亮」、「期待小寶貝的到來。」

▲韓笙笙公開寶寶性別是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）