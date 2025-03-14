ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「小許瑋甯」情人節揭曉寶寶性別　甜曬氣球照釣出一票祝福

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕的喜訊。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日白色情人節曬出一系列和老公手拿粉色氣球的照片，正式揭曉肚子裡的寶寶是女生。

▲▼韓笙笙公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

照片中，韓笙笙身穿一件牛仔外套，對鏡頭露出甜美笑容，她的老公則穿著一件白襯衫，夫妻倆坐在一台汽車的後車廂裡，共同拿著一個大型的粉色氣球，上面寫著「Baby Girl」，正式宣布將迎來女寶寶的誕生。為此，韓笙笙在文中開心表示「It's a girl!!!!!!我們的小寶貝是個小女生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓笙笙公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙手拿粉色氣球揭曉寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

談到公開寶寶性別的方式，韓笙笙坦言她原本有計劃要辦一場派對揭曉，甚至也想過直接在攝影棚刺氣球揭曉，但最後夫妻倆決定選擇最適合他們的方式。貼文及照片曝光後，立即喜獲一票網友祝福，同時也紛紛寫下恭喜留言，「耶」、「好棒」、「超期待」、「天啊太開心了」、「一定會超級漂亮」、「期待小寶貝的到來。」

▲▼韓笙笙公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

▲韓笙笙公開寶寶性別是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

187cm高挑占卜師登場「帥到像藝人」　巫師「神明上身？！」脫口：真是帥啊...

推薦閱讀

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓笙笙, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇
  2. 家寧認註冊商標「引發誤解」　曝百萬名車登記過程：將納入公司資產
  3. 快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」
  4. DK揪徐乃麟、曾國城道歉「沒提黃子佼」　見他關留言：不敢面對？
  5. 快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配
  6. 蔡康永首鬆口談大S離世　「就像童話沒有下一頁」認：有時不能接受
  7. 快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光
  8. 家寧遭YTR圈切割「蔡阿嘎曝1招翻身」　全場笑翻：鋪十年皆大歡喜
  9. 曾大動作抵制黃子佼！　隋棠見「孟耿如被抵制」沈默10秒：能理解
  10. 潔哥「台人包容度滿高」　推測家寧下一步：目前只有1人真的被抵制

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366