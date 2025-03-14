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金秀賢公司挽救「再度自爆簡訊證據」　網抓疑點：為何是excel檔？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭到爆料曾與金賽綸交往過，更被指出無情追討7億，使得金賽綸最終走上絕路。公司GOLDMEDALIST於14日強調7億已經變成壞帳，只是形式上寄送存證信函，但難反轉輿論，稍早，公司再度提供給韓媒《10asia》證實，公司在2024年3月25日已經透過律師傳訊息給金賽綸經紀人，強調早已透過經紀人告知金賽綸，關於債務問題只要是在合理的範圍與方法內清算即可。然而，這篇文章再被網友抓出疑點，簡訊時間點是2024年3月25日就是金賽綸自爆貼臉合照的隔天，以及公司交出excel檔的結算內容，被網友質疑造假。

▲▼ 金秀賢公司挽救「再度自爆簡訊證據」　網抓疑點：為何是excel檔？。（圖／翻攝自《10asia》）

▲金秀賢公司再度自爆律師傳給金賽倫經紀人的簡訊證據。（圖／翻攝自《10asia》）

公司GOLDMEDALIST於14日再度提供韓媒《10asia》證據，佐證公司沒有追討7億債務，公司方面所計算的債務為廣告賠償金3.9億元、《獵犬》片商賠償金為7億元、賠償酒駕商家的錢為2.4千萬，總計約為11億1千4百萬元，「之後通過金賽論的各種努力償還債務最終剩下的賠償金為7億元」，公司反駁搶走金賽綸的車為被扭曲的謠言。

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GOLDMEDALIST方面更提供excel檔案，強調「雖然金賽綸做出許多努力，但在酒駕事件後，仍難繼續活動，以現實層面來看，她難以償還剩下的賠償金，因為公司判斷她再也無能力還債，已在2023年12月將其債務作為壞帳處理。」

▲金秀賢公司公開金賽綸的欠債細項。（圖／翻攝自《10asia》）

▲金秀賢公司公開金賽綸的欠債細項。（圖／翻攝自《10asia》）

媒體報導裡，GOLDMEDALIST同時公開律師處置後續的簡訊，該位律師在2024年3月25日透過訊息傳給金賽綸經紀人，「您好，我是GOLDMEDALIST法律代理人xxx律師，我們得知金賽綸演員收到我們所寄出的存證信函過於擔心以及產生部分誤會，為了說明更正確的旨意，因此聯絡了您（此為金賽綸經紀人）」，律師希望經紀人代為轉達給金賽綸本人。

律師接著說「就像副社長所說，關於債務問題只要是在合理的範圍與方法內清算即可，日後跟我們律師方協議就好了，如果有需要更詳細的解釋，可以與我通話。」然而，這封簡訊並非傳給金賽綸本人，而是她的經紀人。

▲金秀賢公司提供的是excel檔，遭質疑容易造假。（圖／翻攝自《10asia》）

▲金秀賢公司提供的是excel檔，遭質疑容易造假。（圖／翻攝自《10asia》）

不僅如此，GOLDMEDALIST方面提供給韓媒的證據為「excel檔案」，遭到網友質疑造假很容易，更有人留言表示「請拿出正式公文佐證」，另外，律師傳訊息的日期2024年3月25日就是金賽綸自爆貼臉合照的隔天，令網友更加確信是金秀賢方面發現苗頭不對才想辦法補全，種種疑點使得這篇證據引起韓網熱議。

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