家寧遭YTR圈切割「蔡阿嘎曝1招翻身」　全場笑翻：鋪十年皆大歡喜

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後除了有不少名人為他聲援，許多同行也留言抖內他律師費，甚至紛紛退追女方社群。為此，網紅蔡阿嘎最近在直播中搞笑教學家寧一招，絕對可以翻身的方法。

▲蔡阿嘎爆笑教學家寧翻身的方法。（圖／翻攝自YouTube／hahababy）

針對Andy在11日上傳的影片中對家寧一家提出的指控，蔡阿嘎在直播中搞笑表示，眾量級過往以情侶互整系列影片走紅，不久後就是愚人節，他建議家寧出面澄清一切都是整人企劃，自己為此舖梗十年，甚至還提醒她可以告訴Andy「其實整個公司都是你的，我們在十年前幫你把所有的錢拿去買了台積電」，如此一來他認為不只皆大歡喜，且家寧目前翻車的形象也能有所反轉。話一說完令全場所有人笑翻，直播畫面更被不少網友轉發到Threads上討論。

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▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

事實上，蔡阿嘎先前曾在社群上發文替Andy抱屈：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」事後和老婆二伯更悄悄退追家寧的IG，用實際行動力挺Andy，另外阿滴、小吳等人也都被不少網友發現已退掉女方。另外，Andy的IG追蹤名單可見到，他還有追蹤眾量級的官方帳號，不過已不見家寧的帳號。至於家寧則是沒退追Andy的IG，且同樣有追蹤眾量級的官方帳號，如今雙方撕破臉，IG的動向以及過往在影片中的互動，也都被網友翻出來截圖討論。