ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧遭YTR圈切割「蔡阿嘎曝1招翻身」　全場笑翻：鋪十年皆大歡喜

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後除了有不少名人為他聲援，許多同行也留言抖內他律師費，甚至紛紛退追女方社群。為此，網紅蔡阿嘎最近在直播中搞笑教學家寧一招，絕對可以翻身的方法。

▲▼蔡阿嘎、眾量級。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲蔡阿嘎爆笑教學家寧翻身的方法。（圖／翻攝自YouTube／hahababy）

針對Andy在11日上傳的影片中對家寧一家提出的指控，蔡阿嘎在直播中搞笑表示，眾量級過往以情侶互整系列影片走紅，不久後就是愚人節，他建議家寧出面澄清一切都是整人企劃，自己為此舖梗十年，甚至還提醒她可以告訴Andy「其實整個公司都是你的，我們在十年前幫你把所有的錢拿去買了台積電」，如此一來他認為不只皆大歡喜，且家寧目前翻車的形象也能有所反轉。話一說完令全場所有人笑翻，直播畫面更被不少網友轉發到Threads上討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡阿嘎、眾量級。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

事實上，蔡阿嘎先前曾在社群上發文替Andy抱屈：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」事後和老婆二伯更悄悄退追家寧的IG，用實際行動力挺Andy，另外阿滴、小吳等人也都被不少網友發現已退掉女方。另外，Andy的IG追蹤名單可見到，他還有追蹤眾量級的官方帳號，不過已不見家寧的帳號。至於家寧則是沒退追Andy的IG，且同樣有追蹤眾量級的官方帳號，如今雙方撕破臉，IG的動向以及過往在影片中的互動，也都被網友翻出來截圖討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

推薦閱讀

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

家寧, 網紅, YouTuber, 眾量級, Andy, 蔡阿嘎, 二伯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 徐乃麟、曾國城道歉仍挨轟！網友點名「道歉教科書是她」：超誠懇
  2. 家寧認註冊商標「引發誤解」　曝百萬名車登記過程：將納入公司資產
  3. 快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」
  4. DK揪徐乃麟、曾國城道歉「沒提黃子佼」　見他關留言：不敢面對？
  5. 快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配
  6. 蔡康永首鬆口談大S離世　「就像童話沒有下一頁」認：有時不能接受
  7. 快訊／金賽綸媽媽潰堤求：拜託裁定金秀賢的罪！　最新親密貼臉照曝光
  8. 家寧遭YTR圈切割「蔡阿嘎曝1招翻身」　全場笑翻：鋪十年皆大歡喜
  9. 曾大動作抵制黃子佼！　隋棠見「孟耿如被抵制」沈默10秒：能理解
  10. 潔哥「台人包容度滿高」　推測家寧下一步：目前只有1人真的被抵制

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366