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直擊／玄彬情人節在台灣過！上工跑7km運動　自爆「喬裝逛夜市」點名美食

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神玄彬14日以代言人身分，出席保健品牌記者會，他穿著一襲全白西裝現身，大方分享自己的保養之道，活動時間為白色情人節，他身為最敬業代言人，開心分享「我想就是送上產品就是最好的禮物」。

▲▼玄彬情人節在台灣過。（圖／記者劉亮亨攝）

▲玄彬3月14日情人節在台灣過。（圖／記者劉亮亨攝）

玄彬14日露出帥氣笑容和迷人酒窩，開心打招呼道：「大家好，我是玄彬。繼之前來宣傳電影，非常開心這次相隔短短兩個月能夠再來，很高興能看到大家。」42歲的他外表凍齡，他謙虛回答「就是定期持續運動，還有健康的飲食習慣」，嘴甜稱讚：「我覺得因為產品，我變得更年輕。」

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針對運動和飲控方式，他進一步說明，平常跑步、重訓都會做，14日出席活動前還跑了7公里運動。飲食方面就是補充蛋白質、抗氧化水果，盡量多喝水，當然還要補充健康食品。

▲▼玄彬情人節在台灣過。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼玄彬出席記者會以前還在台灣跑了7公里運動。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼玄彬情人節在台灣過。（圖／記者劉亮亨攝）

每次來台都行程滿檔，他感到很惋惜，「上次行程太忙，時間上沒能去，但我聽說夜市很有名，我很想去吃，主持人您有什麼推薦的嗎？」於是楊千霈一口氣推薦3項小吃藥燉排骨、大腸包小腸等。他坦言真的很想吃，如果有時間我一定會吃吃看，想要親自造訪夜市感受現場氣氛，幽默表示：「但我不會穿這樣去。」

最近他剛拍完Disney+的《韓國製造》，預計下半年就會公開，「然後我會繼續拍第二季，之後將繼續努力展現不同的樣貌給大家看，請大家多多支持」。

▲▼玄彬情人節在台灣過。（圖／記者劉亮亨攝）

▲玄彬想去夜市逛逛。（圖／記者劉亮亨攝）

活動當天是白色情人節，玄彬推薦「比起禮物，心意更重要」，也提到「為了對方的健康，不妨就送這款產品如何」。他最後再次強調健康無價，「祝福大家身體健康，每天都幸福快樂，今天能見到大家真的很開心」。

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