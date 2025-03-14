曾大動作抵制黃子佼！　隋棠見「孟耿如被抵制」沈默10秒：能理解

記者蕭采薇／台北報導

黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月，同時檢方也提起上訴，演藝工作全停擺，而先前他一家三口天倫樂的照片曝光後，妻子孟耿如的新戲也被抵制。先前曾表示拒絕與黃子佼合作的隋棠，14日受訪時則表示：「我真的覺得她的身分很兩難。」

▲隋棠先前曾表示拒絕與黃子佼合作。（圖／記者黃克翔攝）

隋棠曾在黃子佼爆發醜聞後，首開第一槍，在個人社群表示「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。 」隋棠14日出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》，戲中飾演塔羅牌老師的她，有感而發的說：「其實我不太算命，因為我覺得命運在自己手上，所有的孽和業障都會輪轉，會回到自己身上。」

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▲隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演塔羅牌老師。（圖／記者黃克翔攝）

但被問到黃子佼時，她不願多談，接著再被問及孟耿如遭抵制一事，隋棠先是沉默10秒，接著說：「我真的覺得她的身分很兩難，任何一個人如果知道身邊的人是這樣的面向，都會很震驚。」是否會心疼孟耿如？她沒有正面回答，僅表示：「我可以理解她的心情。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》（左起）李淳、林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如、夏于喬。（圖／記者黃克翔攝）

而先前綜藝大哥曾國城、徐乃麟為黃子佼緩頰，曾國城說「很期待黃子佼復出」，徐乃麟則表示「留一口飯給人家吃」，一番話引火上身，掀起另一波炎上。對此隋棠則表示：「很大可能性，（他們）應該是沒有機會去看判決書，不清楚究竟發生什麼事。」一旁與曾國城交情不錯的夏于喬則回應：「我剛從國外回來，還沒看到新聞，希望他（曾國城）一切都好。」