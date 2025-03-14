蔡康永首鬆口談大S離世　「就像童話沒有下一頁」認：有時不能接受

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在2月初過世，消息震驚各界。而她的好友蔡康永近日受訪時，首度提到了對於她離世的想法，坦言「就像童話故事沒有後續」，但他也認為活著的人應該繼續往前走，而不是被困住。

▲大S在今年初逝世。（圖／翻攝自微博／大S）

在《鳳凰網文化直播間》中，蔡康永坦言，自己對於接受大S離開這件事，取決於當下的心情，時而能接受，時而不能，「如果我此刻有一件事情，我很需要我相信大S依然在，我就會這樣想。然後如果此刻有一件事情是需要我認知她已經不在了，我就那樣想。」強調重要的是看自己需要什麼，無論是回憶、人際關係，還是價值觀，「都應該用它們來幫助我往前走，而不是用它們來困住我。」

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▲▼蔡康永首次提及對於大S離世的心情。（圖／翻攝自微博）

當主持人問到大S的離去，是否讓他對生命有更深的感受？蔡康永說：「對我來講，比較像是有人曾經這麼努力地追求幸福，然後她享受到幸福一段時光之後，這段幸福終止。」他形容說，就像是翻開童話故事，期待看到公主與王子幸福生活的後續，但卻沒有那一頁，「你會很錯愕，就是說『這不是你答應我的事情』。」

▲▼蔡康永形容大S離世就像童話故事沒有後續，令人錯愕。（圖／翻攝自微博）

此外，蔡康永也提到，在《康熙來了》節目進入收尾階段時，他們曾經做過一個七七四十九天的送終單元，紀念那些曾經上過節目並已經離世的來賓，還有一些人是知道自己要離開了，特地到節目中道別。

蔡康永坦言，他曾經對製作人表示不安，因為不知道自己是否滿足了那些來賓的需求，「他已經那麼累了，他還要來這邊唱歌跳舞，為什麼？」結果製作人告訴他：「他們是明星，他們要在舞台上跟大家說再見。」一番話讓他深刻體會到明星宿命。