潔哥「台人包容度滿高」　推測家寧下一步：目前只有1人真的被抵制

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Andy老師日前控訴被前女友家寧一家奪走頻道「眾量級」，掀起各界熱烈議論，而女方至今尚未出面回應。對此，網紅潔哥（李秉潔）14日分享看法，直言「台灣人包容度還是滿高的」，也指出目前大概只有一名網紅被抵制成功。

▲Andy控訴和家寧分手後，被女方一家奪走頻道經營權。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD、Andy老師）

潔哥指出：「看看人家耶漏子交，犯大罪還是有很多藝人網紅在那邊幫他講話加油，只是他的形象已毀，應該不會有廠商再找他。」潔哥也由此推測，家寧目前若低調避風頭，或出來拍個淚崩道歉片並還錢，可能立刻就會有人替她加油打氣。

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潔哥認為，雖然家寧的形象已經受損，然而「流量為王」，市場上仍可能有廠商會繼續與其合作，「一堆黑紅黑紅的網紅也是賺爽爽。」她也指出，目前看過抵制最成功的就是七寶媽（林叨囝仔），但那也是對方出事好幾次，才真正被大家完全抵制，「總之只要臉皮厚一點道歉加還錢，還是有腦粉同情票。」一番話引來許多網友表示贊同。

▲七寶媽先前頻爆爭議，遭到網友抵制。（圖／翻攝自Instagram／林叨囝仔 The Lins` Kids）

▲潔哥發文。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）