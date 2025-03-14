林曉培北中巡演圓滿落幕　再曝「好消息」歌迷準備搶票

記者許逸群／台北報導

歌手林曉培今年初帶著滿滿的音樂能量展開《Shino 林曉培 2025 START Tour》，1月台北及台中的演出圓滿落幕。如今，她將這股感動將延續至高雄，以不同的全樂團編制與編曲，邀請歌迷4月來到高雄C10 LIVE WAREHOUSE迎接一場最真摯的音樂盛宴。

▲▼林曉培宣布即將高雄開唱。（圖／萊茯音樂提供）

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林曉培說，《START》對她來說象徵著新的開始，在她人生上半場的音樂旅程中，她從不同音樂人和現場演出中汲取養分，下半場她仍選擇堅持音樂。她深刻體會時代的變化，但Live現場的感動是無法取代的，這是她想透過《START》傳遞的訊息。

她說，這次巡演不只是演出，更是和歌迷真實的交流，特別提到台中場安可時全場大合唱〈心動〉，那種共鳴讓她久久不能自己，更讓她確定現場演出是唯一能「面交愛」的機會，這種感動是任何時代的技術都無法取代的。

林曉培將於4月25日在高流大庫舉行，門票預定3月14日中午12時啟售，Shino林曉培透露，高雄場會更加自由、整體氛圍會更開放，會補上先前沒機會玩的歌曲，也會加入平常較少唱、但歌迷敲碗想聽的曲目。

林曉培提到，高雄場會有久違的「全員集合」的樂團陣容，包括合作多年的吉他手、表哥Noki，還有猴子飛行員、刺客吉他手楊聲錚也歸隊，連鼓手也回來了，這次重聚像一場音樂同學會，非常珍貴，屆時歌單演出會有新的改編。