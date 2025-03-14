快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

記者陳芊秀／綜合報導

繼曾國城昨夜發文道歉後，主持人徐乃麟也發文為近日發言風波道歉。兩人近日受訪曾為黃子佼復出緩頰發言「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，受到外界砲轟。徐乃麟表示：「未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉。」

▲徐乃麟日前為黃子佼緩頰發聲。（圖／記者周宸亘攝）

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徐乃麟與曾國城11日受訪，曾發言談論黃子佼復出，談到耳聞對方去年底要復出，說出「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」，隨後引發各界批評。他的粉專湧入大批留言「留什麼飯啊，判決書看了沒啊」、「你孫子被罵你都會爆氣要告人了，比這犯行更嚴重的你說要將心比心，還是因為受害的小孩不是你親人才這麼容易原諒」。而他也為此限制臉書留言功能。

而徐乃麟14日公開發文道歉。他表示身為公眾人物，一言一行身負社會責任，關於日前言論「未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉」。他同時提到今後非有關節目內容，或是有關個人的事，今後不會再發表任何言論，也不會再接受訪問，最後再次致上歉意。



▲徐乃麟道歉。（圖／翻攝自臉書）



【徐乃麟道歉文】

我徐乃麟身為公眾人物，深知自己的一言一行都具負有社會責任，也自我反省對於每一件事情的發言都必須謹慎，更須多加思考，前幾天在媒體聯訪中所發表的言論，未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉，對於網友及社會大眾的批評指教，我都虛心接受而更知今後當謹言慎行，故從今而後非有關節目內容或有關我個人的事，我都不會再發表任何言論也不會再接受媒體訪問，再次向所有對此次言論造成不滿、心情不悅的朋友們，致上最深的歉意 徐乃麟