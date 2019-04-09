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野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

記者劉宜庭／綜合報導

大咖女神現身基隆廟口！女星徐若瑄（Vivian）和新加坡富商李雲峰結婚後，生下兒子小V寶（Dalton），兼顧家庭和事業的她，近來外出拍戲時，也不忘趁著工作空檔，親自到當地店家品嚐夜市美食，讓不少網友暴動留言喊，「還在嗎？我要立馬出發廟口！」

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

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徐若瑄近來忙碌於拍戲，行程滿檔的她，9日開心透露，趁著工作空檔，前往基隆廟口夜市覓食，且幾乎沒有變裝遮掩明星身份，僅戴著鴨舌帽微微壓低，便親自現身多家攤商用餐，臉上流露出無限滿足感，羨煞眾人。

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄親自到夜市品嚐一系列美食。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

過程中，徐若瑄吃了蝦仁肉圓、潤餅捲、魯排骨飯、筒仔米糕與螃蟹羹、一口炭烤香腸、芋頭餅、肉焿加魯肉飯，最後還打包了炭烤三明治，回車上繼續吃，忍不住笑說：「我真的沒有吃很多，就這八家而已。」

▲徐若瑄現身基隆廟口夜市。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄回到車上繼續吃。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

雖然由於營養三明治攤販沒開，此趟留下些許遺憾，但徐若瑄仍大讚在北部拍戲「很有口福很幸福」，也預告自己即將要殺青了。PO文公開後，頓時引來大票網友跪求巧遇女神，紛紛暴動留言喊，「真想遇到你，我的女神」、「什麼！我在上班，我想遇到女神啊」，還有人懊悔地說，「為什麼我是昨天傍晚去的…」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

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