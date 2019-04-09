集郵女神住家失火「廚房全毀」　爆怒：總算看清楚這個人！

記者傅家妤／綜合報導

香港名模王秀琳曾和天王郭富城傳過緋聞，踏入娛樂圈17年星路平平，不過緋聞對象非富即貴，近年來已經淡出演藝圈，積極發展副業，沒想到8日突在社群網站上透露，自家廚房被燒毀，但慶幸的是並沒有造成傷亡，也被鄰居收留了一晚上，不過文末她卻突然爆氣：「唯獨有一個人真的很冷血！我也總算看清楚這個人！」

▲王秀琳住家失火。（圖／翻攝自IG／王秀琳）

王秀琳住家日前遭到祝融之災，所幸消防員在8分鐘內極已經趕到，並將火勢撲滅，她、愛犬及家中幫傭都沒有受傷，僅僅不小心吸入濃煙，有些許不舒服，事後她也有特別帶愛犬去做檢查。王秀琳在社群網站上曬出數張廚房被燒毀的照片，並透露起火點是家中的抽油煙機。

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從照片中可以看到她的廚房已經被燒到一片焦黑，王秀琳在發文中感謝眾人幫忙，其中包括趕去幫忙的妹夫，以及事發後收留了自己、幫傭及愛犬的鄰居，「也特別特別感謝10位英勇的消防隊員和感謝警察們。」隨後她還透露，如今家中還是有濃煙味，而且廚房、電路也要重新修整，須耗時一個月，因此她和幫傭及狗狗接下來1個月會無家可歸。

▲王秀琳與幫傭及2隻狗狗接下來1個月會無家可歸。（圖／翻攝自IG／王秀琳）

王秀琳忍不住感嘆：「人們常說危急關頭真的可以看清人性，我身邊的朋友們鄰居們都很熱心幫助我，我真的很感動，唯獨有一個人真的很冷血！我也總算真的看清楚這個人！」讓網友都非常好奇到底發生了什麼事，事後她在接受香港《蘋果日報》訪問時，也僅回應：「不值得一提。」

▲王秀琳過去曾與許多名人富商傳緋聞。（圖／翻攝自微博／王秀琳）

王秀琳近年淡出娛樂圈，和朋友合夥開壽司店、酒吧。據悉，過去她和郭富城、黃曉明、澳門大亨洗米華都曾爆過緋聞，2017年更被拍到與富三代霍啟文夜遊，當時男方還以「她是個好女孩」公開認愛，不過時隔兩年雙方再也沒有被拍到約會畫面，令人好奇兩人是否還在交往中。