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Selina張軒睿戀情有譜？唐綺陽開示：她還沒準備好

記者許逸群／台北報導

藝人Selina重拾主持棒，與星座專家唐綺陽搭檔主持全新節目《女人28》。節目今（9日）召開首錄記者會，Selina笑說：「很久沒有主持，緊張又興奮，開錄前先乾了一杯下去！」稍早前錄製姐弟戀主題，提到Selina與張軒睿在《女兒們的戀愛》配對，唐綺陽笑說：「我個人不知道為什麼，但我覺得Selina還沒準備好。」

▲▼Selina主持新節目《女人28》記者會-Selina（任家萱）,唐綺陽。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina與唐綺陽搭檔主持新節目《女人28》。（圖／記者黃克翔攝）

提到與張軒睿湊對，Selina滿是害羞，不過唐綺陽表示，雖然覺得張軒睿是非常好的男生，但Selina似乎還沒準備好，更透露Selina的正緣恐得等到2022年，Selina也說：「我還沒想過，謝謝大家關心。」不過聽到緣分要再等3年，Seina笑問有可能快點嗎？唐綺陽開玩笑地說：「今年也可以，戳瞎一半的眼睛就可以。」

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Selina的感情狀況備受關心，唐綺陽也坦言，大家都希望Selina幸福，Selina則笑說「我現在很幸福」，不過唐綺陽立刻補槍：「那妳可能會單身很久，要小心！」Selian笑稱若投入戀情會像個小女人般，被問會撒嬌嗎？唐綺陽笑說：「最白痴的那種，絕對是！」至於國師的正緣何時來？唐綺陽則說：「我的真命天子要等到64歲。」

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selina, 張軒睿, 唐綺陽

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