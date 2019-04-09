吳岳擎當菜鳥刑警苦等升遷　見「警政署長」問這句糗翻

記者李欣容／綜合報導

台灣與新加坡新傳媒攜手合作，由王小棣擔任總監製的最新跨二地戲劇作品《你那邊怎樣 我這邊OK》，故事從重大的跨海ATM盜領案為開端，8日劇組到警政署取景拍攝，飾演基層員警的吳岳擎見到警政署長陳家欽，原本想好問題要請教署長，沒想到一見面，竟害羞得說不出口。

▲吳岳擎穿上警察制服，相當專業。（圖／拙八郎提供）

警政署長陳家欽親自到現場探班，除了帶餐盒慰勞劇組，還為劇中飾演市刑大偵三大隊長的庹宗華、飾演基層員警的吳岳擎加油打氣。

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▲吳岳擎（左2）飾演基層員警劉東杰 。（圖／拙八郎提供）

吳岳擎在劇中積極爭取升遷，卻苦無出勤機會，總被指派看監視器，看得他心情苦悶，在見到署長前，吳岳擎原搞笑說：「我想問署長以前當員警的時候有沒有看過CCTV（監視器畫面）。」但見到署長一身正氣凜然，讓吳岳擎只能把玩笑話吞進肚子裡，害羞喊：「我不要問啦。」

▲警政署署長陳家欽戴飲料慰勞演員群 。（圖／拙八郎提供）

不過吳岳擎倒是入戲頗深，劇中他個性直接單純，警政署署長陳家欽一到場，他就跑去毛遂自薦：「署長好！我是永林派出所劉東杰！（劇中設定）」甚至還大喊：「我是永林之光！」逗得現場人哈哈大笑。

▲吳岳擎（左）在劇中飾演積極求升遷的警員 。（圖／拙八郎提供）

《你那邊怎樣 我這邊OK》獲得政府各部會支持，由於劇情以刑偵、調查作為情節的推進，警政署出借場地拍攝外，陳家欽更說：「來這裡拍，都是我負責，有什麼事情我們全力支援！」

《你那邊怎樣.我這邊OK》以2016年轟動全台的ATM吐鈔盜領案為背景，預計2019年8月底於新加坡新傳媒以及臺灣電視台兩地同步播出。