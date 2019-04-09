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《超人前傳》女星認了「為性愛邪教傳教」　手握藝人多張裸照

記者張筱涵／綜合報導

美國女星艾莉森麥克（Allison Mack）去年爆出是「性愛邪教」NXIVM高層主管，她在美國時間8日時認了罪刑，這也讓她可以免於和教主基思拉尼爾（Keith Raniere）等人一起判刑。

艾莉森麥克（Allison Mack）。（圖／翻攝自Keith Raniere Conversations、艾莉森麥克IG）

▲NXIVM領袖基思拉尼爾和艾莉森麥克都遭逮捕。（圖／翻攝自Keith Raniere Conversations、艾莉森麥克IG）

據《紐約時報》報導，艾莉森麥克透過《超人前傳》飾演的角色克羅伊蘇利文（Chloe Sullivan）聞名，在被爆出是NXIVM高層人員後終於認罪，承認為了該組織操控女性成為性奴隸，「我本來以為基思拉尼爾是想幫助人的，是我錯了」，講到最後流淚向受害者致歉，她的判刑將在9月11日宣布。

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《超人前傳》。（圖／《超人前傳》劇照）

▲艾莉森麥克曾演出《超人前傳》。（圖／《超人前傳》劇照）

每一個NXIVM加入者都要提供自己的裸照或有價值的房產，就是為了在日後如果不從要拿來利用，艾莉森麥克也在庭上承認曾讓2名女性加入後和基思拉尼爾發生性行為，並以該條件威脅。她在邪教內主要負責招募女演員去做名為「The Source」的項目，供稱是對女性進行輔導教育，實則是讓雞絲拉尼爾逞性慾。

另外，基思拉尼爾曾用NXIVM公司名義創辦名為DOS的私密社團，其中分為「主人」和「奴隸」階層，艾莉森麥克就是主人之一。奴隸不只要服從自己的主人，其他主人階級的人也是，但他們也可以招募新奴隸，找到一定人數之後就可以晉升主人。

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關鍵字

艾莉森麥克, Allison Mack, NXIVM, 性愛邪教

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