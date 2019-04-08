首位華人影帝涉酒駕！　叫代駕家門破功「坐上駕駛座」畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星廖凡2014年憑藉著電影《白日焰火》奪得了柏林影展最佳男演員銀熊獎，是首位華人柏林影帝，不過近日他被拍到疑似涉嫌酒駕，他當天為妻子慶生喝了不少酒，離開時雖然叫了代駕，不過到了住宅區附近，下車到便利商店買東西後，與代駕司機說了幾句話，他就坐上了駕駛座，親自開回家。

▲廖凡2014年憑藉著電影《白日焰火》奪得了柏林影展最佳男演員銀熊獎，是柏林影展首位華人影帝。（圖／CFP）

據大陸媒體報導，廖凡當天在某家五星級飯店為老婆霍昕慶生，同桌賓客還包括了演員宋佳及導演張揚，席間廖凡似乎玩得非常開心，與眾人喝了不少酒，隨後眾人上車往廖凡家開去，似乎還要再續攤，他隨即叫了代駕上車離開。

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▲廖凡在幫老婆慶生期間喝了不少酒。（圖／翻攝自微博／娛圈星報）

沒想到，就在臨近他家住宅區時，廖凡下車到附近的便利商店買東西，隨後與代駕說了幾句話後，對方就離開了，他就被狗仔目擊自己坐上駕駛座，開車回到住家。隨後廖凡經紀人接受《搜狐娛樂》訪問時，隨即否認此事，後來再度被追問媒體拍到畫面時，廖凡的經紀人表示：「誰編的故事問誰去！」

▲廖凡被拍到坐上駕駛座。（圖／翻攝自微博／娛圈星報）

事實上，這次並非廖凡第一次被拍到涉嫌酒駕，上個月她也曾被目擊從酒桌上下來後直接開車，當時他走出門口時，腳步也非常不穩，似乎喝了不少，最後還是靠身邊朋友攙扶才成功上車。沒想到近日他又被拍到喝酒開車，掀起不少熱議。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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