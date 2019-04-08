日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲

記者吳孟庭／綜合報導

日本樂團hitorie主唱WOWAKA突然的死訊震驚歌迷！公司發表聲明，證實主唱3天前因急性心臟衰竭病逝，享年31歲，他包辦作詞、作曲、編曲到演唱、更擔任樂團吉他手，才華洋溢卻英年早逝讓歌迷十分不捨。

▲日樂團主唱WOWAKA驟逝，年僅31歲。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

官網聲明指出，「樂團成員無法接受這個突然發生的憾事，未來活動尚不確定，但其他成員會持續著音樂活動。」並表示WOWAKA喪禮將不對外公開，僅由家族熟知的親友進行。3名成員也紛紛在官網留下對WOWAKA的思念，貝斯手Igarashi更悲痛寫下，「我無法停止我的眼淚，很抱歉，沒辦法4個人再站上舞台演奏。」

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事實上，hitorie正在進行日本巡迴演唱會，卻在上周六（6日）突然宣布取消京都及岡山的公演，歌迷周一等到的消息竟然是主唱死訊，讓粉絲錯愕不已，紛紛到WOWAKA的IG留言哀悼。

▲日樂團主唱hitorie去年才在台灣演唱，並約定再度來台。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

搖滾樂團hitorie於2011年成軍，今年二月才剛推出新專輯，曾演唱動畫《BORUTO-火影新世代-NARUTO NEXT GENERATIONS-》片尾曲，去年也曾來台開唱，WOWAKA還答應再來台灣，沒想到傳來不幸消息。