ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲

記者吳孟庭／綜合報導

日本樂團hitorie主唱WOWAKA突然的死訊震驚歌迷！公司發表聲明，證實主唱3天前因急性心臟衰竭病逝，享年31歲，他包辦作詞、作曲、編曲到演唱、更擔任樂團吉他手，才華洋溢卻英年早逝讓歌迷十分不捨。

▲日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

▲日樂團主唱WOWAKA驟逝，年僅31歲。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

官網聲明指出，「樂團成員無法接受這個突然發生的憾事，未來活動尚不確定，但其他成員會持續著音樂活動。」並表示WOWAKA喪禮將不對外公開，僅由家族熟知的親友進行。3名成員也紛紛在官網留下對WOWAKA的思念，貝斯手Igarashi更悲痛寫下，「我無法停止我的眼淚，很抱歉，沒辦法4個人再站上舞台演奏。」

請繼續往下閱讀...

事實上，hitorie正在進行日本巡迴演唱會，卻在上周六（6日）突然宣布取消京都及岡山的公演，歌迷周一等到的消息竟然是主唱死訊，讓粉絲錯愕不已，紛紛到WOWAKA的IG留言哀悼。

▲日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

▲日樂團主唱hitorie去年才在台灣演唱，並約定再度來台。（圖／翻攝自WOWAKA IG）

搖滾樂團hitorie於2011年成軍，今年二月才剛推出新專輯，曾演唱動畫《BORUTO-火影新世代-NARUTO NEXT GENERATIONS-》片尾曲，去年也曾來台開唱，WOWAKA還答應再來台灣，沒想到傳來不幸消息。

推薦閱讀

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

唐綺陽運勢／金牛桃花旺到hen困擾！1星座要忍耐「小心禍從口出」

王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文⋯粉絲一看淚崩

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！

黃荷娜供出藝人「趁她睡覺偷注射冰毒」　韓警擴大搜查他的朋友圈

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

WOWAKA, hitorie

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 哈孝遠餓肚子零容忍　「一腳踹壞電風扇」嚇傻老婆
  2. 《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看
  3. 怕萌萌反應太大！總統府音樂會證實「彩虹光是給LGBT的訊息」
  4. 全盲不可怕！視障歌手攀5樓高　3度跟媽祖遶境「持續挑戰」
  5. 《與惡》王赦是廢死律師嗎？　PTT「狂刷這觀點」
  6. 獨家／黑琳練肖話成絕響？沈玉琳曝《上班》疲軟原因
  7. 日樂團主唱WOWAKA驟逝！3天前急性心臟衰竭　享年31歲
  8. 蔡依林vs.李榮浩「眼睛殘忍對比照」　網看傻：他真的睜眼了嗎？
  9. 粉絲提醒「瑪莎拉蒂車牌沒遮」　反遭百萬網紅回：然後咧？有什麼好怕的？
  10. 獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366