獨家／黑琳練肖話成絕響？沈玉琳曝《上班》疲軟原因

記者許逸群／台北報導

TVBS《上班這黨事》無預警傳出收攤消息，電視台高層人員今（9日）也證實此事，節目從開播以來一直扮演稱職綠葉的沈玉琳得知消息也相當震驚，他感性表示，自己從播出初期就時常擔任來賓，還因此與主持人陳建州培養好情感，「黑琳練肖話」甚至成為火熱話題，雖然感嘆，但他也分析節目疲軟原因。

▲陳建州與沈玉琳因《上班》建立了好交情。（圖／ETtoday）

沈玉琳表示，《上班這黨事》曾創下不錯的收視率，但談話性節目疲軟也是非戰之罪。他透露，台灣近15年來製作眾多談話節目，「能聊的話題不是都聊過而已，是重複的話題都聊5次到10次了，題材枯竭，觀眾想聽得話題就那些，那也是沒辦法。」

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▲陳建州與沈玉琳的「黑琳練肖話」是休息室的一大趣味。（圖／YouTube）

沈玉琳近年因主持網路節目與《上班》錄影時段衝突，這一年來幾乎鮮少再次現身《上班》的攝影棚，更別說與陳建州創造的「黑琳練肖話」已許久未再合體搞笑。他苦笑說，原本才想說下周排個時間要去《上班》錄影，沒想到現在卻得知節目即將收攤的消息，感到相當震驚。

《上班這黨事》從2011年播出至今已8個年頭，即便在2017年經歷過主持人徐薇退出由舒子晨補上，2018年還曾因《女兵日記》而延後播出時段，成為極少數在午夜12點首播的節目，一次又一次地熬過了最辛苦的陣痛期。沒想到，才在《食尚玩家》準備回歸之時，卻又換《上班》收攤。