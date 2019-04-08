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《爸爸6》「被消失」無限期延播　陳小春鬆口回應了！

記者劉宜庭／綜合報導

《爸爸去哪兒》第6季原先預定在2018年年中左右開播，卻在同年8月發布延期播出聲明，從此官方微博也全面停擺，加上大陸廣電局日前宣布《未成年人節目管理規定》將於2019年4月30日起施行，引發外界揣測節目恐怕是要完了。對此，節目嘉賓之一的陳小春，也難得鬆口回應了！

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▲▼Jasper回歸《爸爸6》宣傳片曝光（圖／翻攝自YouTube／爸爸去哪兒官方親子頻道）

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▲《爸爸6》復播遙遙無期。（圖／翻攝自YouTube／爸爸去哪兒官方親子頻道）

陳小春近來在澳門開巡迴演唱會，受訪時被問到有關《爸爸去哪兒6》遲未播出一事，他無奈表示，「我不太懂這些東西，有工作就去做囉，都沒有辦法。」不過，他也樂觀表示，其實Jasper在錄影期間，已經有所收穫，「兒子沒去過這些地方，體驗別人的風土民情和人情味，他現在還小、還不是很懂，但相信他大一點點就會感受到，他比其他同齡的小朋友有好處、得到了更多。」

大陸先前發布《未成年人節目管理規定》，嚴格要求電視台防止未成年人節目出現商業化、成人化和過度娛樂化傾向，並規定未成年人節目不得宣揚童星效應，或是包裝、炒作明星子女，也禁止未滿10歲的未成年人擔任廣告代言人。近來管理規定經會議審議通過，大陸官方也公布規定將於4月30日起施行。眼見「限童令」勢在必行，外界也普遍認為，《爸爸去哪兒6》播出日恐怕遙遙無期，也令不少網友感到相當可惜。

▲▼Jasper回歸《爸爸6》宣傳片曝光（圖／翻攝自YouTube／爸爸去哪兒官方親子頻道）

▲Jasper和陳小春去年回歸節目時拍了宣傳片，但受限於禁令，節目停擺至今。（圖／翻攝自《爸爸去哪兒6》微博）

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爸爸去哪兒6, 大陸廣電總局, 陳小春

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