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小蠻紐約遇急凍　隔天起床刷牙「嘴巴漏水」顏面中風

記者林彥君／台北報導

王承嫣（小蠻）日前上衛視中文台《一袋女王》分享曾經幹過什麼瘋狂事，小蠻在22歲時買機票一個人去紐約玩，剛好遇到紐約天氣急凍，只穿著薄羽絨外套加內搭褲的她看到大雪好開心，在走去時代廣場的路上，沿路跟大家打招呼，雪靴不防滑，小蠻摔在雪堆裡還是開心的大笑，最後才在路上買帽子、手套等禦寒。

▲▼小蠻。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲小蠻曾去紐約遇到天氣急凍。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

小蠻好不容易走回飯店，飯店的熱水不熱，沒辦法洗熱水澡，她只好匆匆洗完上床睡覺，隔天早上起來洗臉漱口時，覺得水一直從右邊嘴角流出去，嘴巴根本閉不起來，右眼也沒法眨，上網一查這才發現自己顏面神經失調，嚇得她趕緊飛回台灣，每天電療扎針，2個月才恢復，讓大家聽了好傻眼。

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▲▼小蠻。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲小蠻曾顏面神經失調。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）
 
還有一次去峇里島旅行，小蠻特地買了一袋芭蕉要去餵猴子，結果剛進園沒多久就被猴子整袋搶走，她只好回頭再去買一袋，改塞進有拉鍊的背包裡。走進去後，出現一隻超小的猴子拉著小蠻的手指頭，跟她撒嬌，小蠻跟牠玩了起來，突然發現背包有動靜，轉頭一看，另一隻大猴子正試著要打開包包拿芭蕉吃，小蠻生氣轉頭罵猴子：「不可以這樣。」

▲▼小蠻。（圖／衛視中文台提供）

▲小蠻。（圖／衛視中文台提供）

那隻猴子生氣的大叫一聲，轉頭繞了一圈，跳在小蠻的頭上，把她剛買的雞蛋花髮夾拔走，氣得小蠻當場怒罵，下一秒猴子把髮夾直接往她身上丟，讓小蠻更生氣繼續罵，一人一猴當場吵起架來，結果猴子還跳到她身上，把小蠻的上衣整個扯下來，沒穿內衣的她上身已經光溜溜，身邊其他外國人大笑，她才驚覺全被看光，趕緊穿上衣服走人。節目8日播出。


 

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