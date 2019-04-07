蒼井空懷孕暴肥19公斤！　預產期「強撐到5月」原因曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后蒼井空懷了雙胞胎，身體不斷出狀況，近日透露懷孕引發胃食道逆流，引發火燒心的症狀。她何時生產受到眾人期待，曾說再2週就臨盆，現在則強調預產期是5月，背後原因引發外界好奇。

▲蒼井空懷雙胞胎暴肥，預產期撐到5月。（圖／翻攝自微博／蒼井空）

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蒼井空時常分享懷孕心情，6日曬出照片，透露懷孕以後已經胖了19公斤，「沒辦法我要吃3個人的飯。」照片中的她挺著巨肚，為此也讓腰力耗損不少，同時也以手繪描述胃食道逆流，「肚子裡有雙胞胎，完全壓到了我的胃。」

▲蒼井空暴肥19公斤，「沒辦法我要吃3個人的飯。」（圖／翻攝自微博／蒼井空）

▲蒼井空懷孕肚子太大，引發胃食道逆流「火燒心」。（圖／翻攝自推特、微博／蒼井空）



寶寶到底何時來報到？蒼井空早前受訪時透露，可能會在4月底或5月初生產，正好就是新舊年號更替的時候，具體的生產日得視身體狀況決定。她曾笑說：「同一個學年的全都是新年號的小孩，男生可能不是很在意吧，如果有一天被說『你是平成生的吧』，被捉弄了怎麼辦？」

蒼井空希望孩子能夠在重視上下關係、融入集體生活中長大，原本透露再2周臨盆，現在則強調「預產日在令和」，意即想撐到5月生產，同時也擔憂「我能撐到令和嗎？」粉絲則打氣「無論是平成，還是令和，母子平安是最重要的」、「如果是令和寶寶很好耶」、「加油！」

▲蒼井空預產期定在5月，內心也擔憂「能挺到令和嗎？」（圖／翻攝自推特／蒼井空）