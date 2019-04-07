OH MY GIRL比想像更美！私下真實模樣曝光...暖到發爐

文／Irene309

如果說MAMAMOO對我來說是想守護的月亮，少女時代對我來說是無法放棄的太陽，TWICE是想看著她們成長的孩子，那我想，OH MY GIRL對我來說，是近乎天使的存在。

和OH MY GIRL的緣分真是一時半刻說不清的程度，這段過程也是我非常珍惜的，所以想在這邊好好地、仔細地寫出來，也想將女孩們最好的樣子分享給更多人知道。



▲OH MY GIRL。（圖／翻攝自OH MY GIRL Facebook）

我從高中就在展演空間擔任小編的工作，但人在台中的關係，只有偶爾會上台北到現場去看看，兼任一下攝影師。和OH MY GIRL的接觸要從高三說起，那年她們是第一次來台舉辦見面會，到了我所工作的場地，但那時的我正面臨學測。

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她們來台的行程之一是線上電台，和Miracle（OH MY GIRL粉絲名稱）一起線上聊天並且聆聽歌曲。那時因為隔天必須參加一個重大的英聽測驗，所以邊讀書邊聽歌的我，就在聊天室裡說了：「明天我有英文考試，沒辦法去。」這樣的話。當時的韓文能力實在堪憂，但她們並沒有介意。

勝熙回了我：「英文考試？加油！」這樣對我打氣。Mimi也回應了我，要多跟勝熙對話。這個瞬間，覺得她們真的是天使，緊張感也就減去了一半。因為本來就知道勝熙英文很好，被Mimi這樣一說，才突然真切感受到「是真的在跟她們對話」的現實感，是無法用語言表達的感受。

去年，她們再次來台舉辦見面會，這次的場地換回我工作的展演空間。時隔兩年，我已經從高中畢業來到台北讀書了，而她們也在音樂節目拿了一位。當天我拿著相機，其實蠻忐忑不安的。雖然因為工作和科系的關係，其實見過不少藝人，但是第一次與我喜歡的歌手以這樣的方式見面。

約是用餐時間過後，我拎著相機，想說她們也快來了吧，站在控台旁協助音控，緩解一下我的緊張。正當我放鬆了一會，突然聽見韓文的對談。然後一轉頭，便看到微笑著跟我們打招呼的孝定從我旁邊經過。

傻住了的我，下一刻只看到勝熙不斷地對所有工作人員鞠躬問好，然後我便也對她做了鞠躬的動作，腦袋完全一片空白。走在最後頭的是戴著Air Pod的Arin，突然自慚形穢，比我小了些的孩子為什麼可以那麼有氣質？



▲OH MY GIRL的老么Arin。（圖／Irene拍攝提供，請勿隨意翻拍。）

她們進了休息室後，燈光及音響還在Set，為了待會的攝影工作，我坐在最後頭的椅子休息。又在我無法反應過來的時候，看見勝熙一個人從休息室跑出來，充滿活力的對著每個忙碌的工作人員們說：「吃飯了嗎？辛苦了。」真的覺得那樣的模樣很可愛，也一瞬間被溫暖到。

開始彩排時，可以看到每個成員都用了全力，舞蹈的力道一一到位，也非常用心地在與音控們協調麥克風。間歇時間，也可以聽到孝定清唱的聲音，是連我們的音控都很稱讚她，覺得實力很充足的好聽程度。

彩排結束以後，是大家的休息時間，而我就如同日常工作時在場內亂晃，看看有什麼需要注意的。在舞台旁有個旋轉梯，上去是個看台。我隱約看見有個人影在那兒，就坐在最上面的一階，用手電筒照著寫著什麼。我朝那邊走過去，想提醒說那邊是不太能上去的地方，近看才發現那位是YooA，我便尷尬地後退。原以為YooA可能是心情不好，但看見她跟著場內播送的音樂打著拍子，就感到放心許多。但或許也跟晚上身體不適不克出席有關，對她在下午場仍然那麼有活力感到很敬佩也很心疼。



▲OH MY GIRL成員YooA。（圖／Irene拍攝提供，請勿隨意翻拍。）

見面會的過程中，我擔任的職務是和主辦單位合作的攝影師角色，待在舞台邊好好地為這次的見面會紀錄了許多照片。在台上的成員們不時會對著我的鏡頭打招呼，那天覺得自己的人生第一次成為成功的迷妹，快感動哭了。

見面會完畢、擊掌及合照都結束以後，該是我們大家的下班時間了，和OH MY GIRL一起下班的感覺也很奇妙。我和其他工作人員一起等著成員們換好衣服，在所有成員都還在休息室時，勝熙一個人先出來了。

我又再次無法反應過來，聽見她對著我說：「辛苦了，今天真的很謝謝。」便愣愣地和朝我直直走過來的她握手，然後再看著她去和每位工作人員鞠躬、握手。真的是「每一位」她都很誠懇地道謝，我幾乎被她溢出來的真摯給淹沒了。

我腦袋一片空白，就跑去問了她：「請問可以合照嗎？」完全沒料到自己會那麼衝動，但沒想到她看起來很驚喜，然後特別開心地說：「當然！當然可以啊！」主辦的攝影師就幫我和她留影了，當下真的開心到快哭出來。

後來她也跟我聊了起來，真的是非常健談又開朗的人，還一直稱讚我那不標準的韓文發音，說聽見我講韓文她嚇了一跳，雖然知道或許是客套，但我還是很開心。開始聊起韓文是怎麼學的，還說了她一直在台上有看到我，也一直說今天辛苦了。



▲OH MY GIRL成員Arin、勝熙、祉呼。（圖／Irene拍攝提供，請勿隨意翻拍。）

其實那陣子是我人生蠻大的一個低潮，對自己未來的路感到很迷茫，打不起精神，也非常頹廢的一段時期。雖然並沒有和勝熙聊到這些，但或許這就是為什麼她是偶像的原因吧？僅僅只是說幾句話，就帶給人極大的正面能量，看著她對我笑的模樣、說著下次一定還要再見面的語氣，不知道為什麼就振作起來了。

「她真的很適合當偶像啊」，這是那天對她的註解，她說話時開朗的樣子我真的一輩子都無法忘記，率先出來對每個人表達感謝的模樣、關心大家有沒有好好吃飯的模樣，我想這都是我很希望分享給所有Miracle的：你們的偶像，真的真的很值得喜歡。

後來成員們一個一個走了出來，等待其他工作人員收拾好休息室，孝定站在我旁邊，大約不到一個手臂的距離。我跟她說了，覺得她唱歌的聲音真的很好聽，然後得到了以前只能在螢幕上看見的糖果微笑，是認真超甜的那種，連說話的聲音都很甜，還以為她整個人幾乎都是用糖做的。

因為站得太近的關係，不小心看見她在滑Instagram〈我真的不是故意要看的〉，然後隨著影片裡的TWICE一起唱起《CHEER UP》，當下我以為我的耳朵要融化了，就在旁邊聽她唱著歌實在是太幸福。Binnie則是趴在一旁的桌面滑著手機，眼睛沒有離開過手機螢幕的樣子真的很可愛。



▲OH MY GIRL隊長孝定。（圖／Irene拍攝提供，請勿隨意翻拍。）

另一個感受到的，是「其實她們也是普通人啊」這樣的想法。雖然在舞台上用很光鮮亮麗的模樣面對觀眾，但其實她們的本質與我們沒有什麼不同，和我們一樣會滑Instagram，一樣會在聊天的時候咯咯大笑起來。但也覺得她們那麼努力、認真的模樣，是我自己一直以來都追不上的。

在離開前，我和Arin說了幾句話，她真的很害羞，雖然比我小，說話的時候莫名有一絲沒來由的尷尬，但一直露出靦腆的笑容，真的很可愛，覺得自己快原地融化了。一開始我還怕她戴著Air Pod會沒辦法聽見我說什麼，但她確實都有聽見了。

▲2018 OH MY GIRL Fanmeeting in TAIPEI。（圖／Irene拍攝提供，請勿隨意翻拍。）

這次對我來說真的是個很特別的機會，很開心能和OH MY GIRL有短暫的相處時間。只能說，她們真的是非常值得人喜歡的團體，無論是舞台上認真的樣子、舞台下溫暖的模樣，都是我第一次在工作時感受到的。但覺得這樣的模樣絕不能只有我自己看到，所以想來分享給更多Miracle知道，我們都喜歡上了很令人驕傲的人。

▼Irene309影像版後記。（影片來源：YouTube KK音飄）

Irene309

1998年生，可叫Irene或艾琳，廣電系，生活被拍片和寫作填滿，依靠「一切都會過去的」這句話活到現在。熱愛文字、刺青和音樂，對貓咪毫無抵抗力。是Sone和MooMoo，什麼音樂都聽，用自己的方式愛著這一切。看更多請至粉絲團【Irene309】

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