OH MY GIRL比想像更美！私下真實模樣曝光...暖到發爐

文/Irene309

如果說MAMAMOO對我來說是想守護的月亮,少女時代對我來說是無法放棄的太陽,TWICE是想看著她們成長的孩子,那我想,OH MY GIRL對我來說,是近乎天使的存在。

和OH MY GIRL的緣分真是一時半刻說不清的程度,這段過程也是我非常珍惜的,所以想在這邊好好地、仔細地寫出來,也想將女孩們最好的樣子分享給更多人知道。



▲OH MY GIRL。(圖/翻攝自OH MY GIRL Facebook)

我從高中就在展演空間擔任小編的工作,但人在台中的關係,只有偶爾會上台北到現場去看看,兼任一下攝影師。和OH MY GIRL的接觸要從高三說起,那年她們是第一次來台舉辦見面會,到了我所工作的場地,但那時的我正面臨學測。

請繼續往下閱讀...

她們來台的行程之一是線上電台,和Miracle(OH MY GIRL粉絲名稱)一起線上聊天並且聆聽歌曲。那時因為隔天必須參加一個重大的英聽測驗,所以邊讀書邊聽歌的我,就在聊天室裡說了:「明天我有英文考試,沒辦法去。」這樣的話。當時的韓文能力實在堪憂,但她們並沒有介意。

勝熙回了我:「英文考試?加油!」這樣對我打氣。Mimi也回應了我,要多跟勝熙對話。這個瞬間,覺得她們真的是天使,緊張感也就減去了一半。因為本來就知道勝熙英文很好,被Mimi這樣一說,才突然真切感受到「是真的在跟她們對話」的現實感,是無法用語言表達的感受。

去年,她們再次來台舉辦見面會,這次的場地換回我工作的展演空間。時隔兩年,我已經從高中畢業來到台北讀書了,而她們也在音樂節目拿了一位。當天我拿著相機,其實蠻忐忑不安的。雖然因為工作和科系的關係,其實見過不少藝人,但是第一次與我喜歡的歌手以這樣的方式見面。

約是用餐時間過後,我拎著相機,想說她們也快來了吧,站在控台旁協助音控,緩解一下我的緊張。正當我放鬆了一會,突然聽見韓文的對談。然後一轉頭,便看到微笑著跟我們打招呼的孝定從我旁邊經過。

傻住了的我,下一刻只看到勝熙不斷地對所有工作人員鞠躬問好,然後我便也對她做了鞠躬的動作,腦袋完全一片空白。走在最後頭的是戴著Air Pod的Arin,突然自慚形穢,比我小了些的孩子為什麼可以那麼有氣質?



▲OH MY GIRL的老么Arin。(圖/Irene拍攝提供,請勿隨意翻拍。)

她們進了休息室後,燈光及音響還在Set,為了待會的攝影工作,我坐在最後頭的椅子休息。又在我無法反應過來的時候,看見勝熙一個人從休息室跑出來,充滿活力的對著每個忙碌的工作人員們說:「吃飯了嗎?辛苦了。」真的覺得那樣的模樣很可愛,也一瞬間被溫暖到。

開始彩排時,可以看到每個成員都用了全力,舞蹈的力道一一到位,也非常用心地在與音控們協調麥克風。間歇時間,也可以聽到孝定清唱的聲音,是連我們的音控都很稱讚她,覺得實力很充足的好聽程度。

彩排結束以後,是大家的休息時間,而我就如同日常工作時在場內亂晃,看看有什麼需要注意的。在舞台旁有個旋轉梯,上去是個看台。我隱約看見有個人影在那兒,就坐在最上面的一階,用手電筒照著寫著什麼。我朝那邊走過去,想提醒說那邊是不太能上去的地方,近看才發現那位是YooA,我便尷尬地後退。原以為YooA可能是心情不好,但看見她跟著場內播送的音樂打著拍子,就感到放心許多。但或許也跟晚上身體不適不克出席有關,對她在下午場仍然那麼有活力感到很敬佩也很心疼。



▲OH MY GIRL成員YooA。(圖/Irene拍攝提供,請勿隨意翻拍。)

見面會的過程中,我擔任的職務是和主辦單位合作的攝影師角色,待在舞台邊好好地為這次的見面會紀錄了許多照片。在台上的成員們不時會對著我的鏡頭打招呼,那天覺得自己的人生第一次成為成功的迷妹,快感動哭了。

見面會完畢、擊掌及合照都結束以後,該是我們大家的下班時間了,和OH MY GIRL一起下班的感覺也很奇妙。我和其他工作人員一起等著成員們換好衣服,在所有成員都還在休息室時,勝熙一個人先出來了。

我又再次無法反應過來,聽見她對著我說:「辛苦了,今天真的很謝謝。」便愣愣地和朝我直直走過來的她握手,然後再看著她去和每位工作人員鞠躬、握手。真的是「每一位」她都很誠懇地道謝,我幾乎被她溢出來的真摯給淹沒了。

我腦袋一片空白,就跑去問了她:「請問可以合照嗎?」完全沒料到自己會那麼衝動,但沒想到她看起來很驚喜,然後特別開心地說:「當然!當然可以啊!」主辦的攝影師就幫我和她留影了,當下真的開心到快哭出來。

後來她也跟我聊了起來,真的是非常健談又開朗的人,還一直稱讚我那不標準的韓文發音,說聽見我講韓文她嚇了一跳,雖然知道或許是客套,但我還是很開心。開始聊起韓文是怎麼學的,還說了她一直在台上有看到我,也一直說今天辛苦了。



▲OH MY GIRL成員Arin、勝熙、祉呼。(圖/Irene拍攝提供,請勿隨意翻拍。)

其實那陣子是我人生蠻大的一個低潮,對自己未來的路感到很迷茫,打不起精神,也非常頹廢的一段時期。雖然並沒有和勝熙聊到這些,但或許這就是為什麼她是偶像的原因吧?僅僅只是說幾句話,就帶給人極大的正面能量,看著她對我笑的模樣、說著下次一定還要再見面的語氣,不知道為什麼就振作起來了。

「她真的很適合當偶像啊」,這是那天對她的註解,她說話時開朗的樣子我真的一輩子都無法忘記,率先出來對每個人表達感謝的模樣、關心大家有沒有好好吃飯的模樣,我想這都是我很希望分享給所有Miracle的:你們的偶像,真的真的很值得喜歡。

後來成員們一個一個走了出來,等待其他工作人員收拾好休息室,孝定站在我旁邊,大約不到一個手臂的距離。我跟她說了,覺得她唱歌的聲音真的很好聽,然後得到了以前只能在螢幕上看見的糖果微笑,是認真超甜的那種,連說話的聲音都很甜,還以為她整個人幾乎都是用糖做的。

因為站得太近的關係,不小心看見她在滑Instagram〈我真的不是故意要看的〉,然後隨著影片裡的TWICE一起唱起《CHEER UP》,當下我以為我的耳朵要融化了,就在旁邊聽她唱著歌實在是太幸福。Binnie則是趴在一旁的桌面滑著手機,眼睛沒有離開過手機螢幕的樣子真的很可愛。



▲OH MY GIRL隊長孝定。(圖/Irene拍攝提供,請勿隨意翻拍。)

另一個感受到的,是「其實她們也是普通人啊」這樣的想法。雖然在舞台上用很光鮮亮麗的模樣面對觀眾,但其實她們的本質與我們沒有什麼不同,和我們一樣會滑Instagram,一樣會在聊天的時候咯咯大笑起來。但也覺得她們那麼努力、認真的模樣,是我自己一直以來都追不上的。

在離開前,我和Arin說了幾句話,她真的很害羞,雖然比我小,說話的時候莫名有一絲沒來由的尷尬,但一直露出靦腆的笑容,真的很可愛,覺得自己快原地融化了。一開始我還怕她戴著Air Pod會沒辦法聽見我說什麼,但她確實都有聽見了。

▲2018 OH MY GIRL Fanmeeting in TAIPEI。(圖/Irene拍攝提供,請勿隨意翻拍。)

這次對我來說真的是個很特別的機會,很開心能和OH MY GIRL有短暫的相處時間。只能說,她們真的是非常值得人喜歡的團體,無論是舞台上認真的樣子、舞台下溫暖的模樣,都是我第一次在工作時感受到的。但覺得這樣的模樣絕不能只有我自己看到,所以想來分享給更多Miracle知道,我們都喜歡上了很令人驕傲的人。

▼Irene309影像版後記。(影片來源:YouTube KK音飄)

Irene309

1998年生,可叫Irene或艾琳,廣電系,生活被拍片和寫作填滿,依靠「一切都會過去的」這句話活到現在。熱愛文字、刺青和音樂,對貓咪毫無抵抗力。是Sone和MooMoo,什麼音樂都聽,用自己的方式愛著這一切。看更多請至粉絲團【Irene309】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎?歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多Irene309專欄文章