楊祐寧喝醉被魏如萱凹成功1事　酒醒得知真相...當場嚇出冷汗

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱推出新專輯《珍珠刑》，新歌〈跩〉是她首次挑戰饒舌舞曲，還驚喜邀請好友楊祐寧獻聲饒舌並在MV演出，提及此次合作，魏如萱笑說是有次聚餐喝多，她邀楊祐寧一起錄製，他當下立刻就答應了，雖然酒醒後的他推說已不記得，但魏如萱信誓旦旦：「你醉了，我可沒醉，我很清醒耶！」讓楊祐寧嚇出一身冷汗，錄音才10分鐘就全身爆汗。

▲▼魏如萱邀請好友楊祐寧為新歌〈跩〉獻聲唱饒舌。（圖／好多音樂提供）

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她與楊祐寧因2008年共演幾米音樂劇《向左走向右走》結緣，而楊祐寧表示自己是魏如萱的忠實粉絲，從魏如萱自然捲樂團時期就開始追，2016年魏如萱發行〈你啊你啊〉單曲時邀請許多藝人朋友翻唱，那時點閱最高的影片就是楊祐寧。但魏如萱很欣賞楊祐寧私底下聽很多音樂，有很多音樂知識，「可是他對唱歌和進錄音室這件事是有恐懼的，我就想要讓他知道其實沒有那麼可怕，我也沒饒舌過呀，我就想說要就一起，這是好玩的事情。」

此外，魏如萱也讚楊祐寧理解力很高，懂得用演員的方式，給自己一個錄音室角色設定，然後用人設方式代入音樂中，楊祐寧也很開心首次拍動感MV就是跟魏如萱一起，他回想從小到大拍到的MV都是抒情類較多，讓魏如萱哈哈大笑說：「好加在我們不是拍情歌，不然我會一直笑場！」

▲魏如萱推出新專輯《珍珠刑》。（圖／好多音樂提供）

而魏如萱找楊祐寧一起玩音樂，讓他也想投桃報李，近期晉級戲劇製作人的他，大方表示有機會要找魏如萱來唱主題曲。讓魏如萱一聽冷笑問：「為什麼不是邀請我演戲，是我演得很爛嗎？」楊祐寧則秒回：「各司其職嘛。」又被吐槽：「好歹我也是某屆金馬獎的遺珠耶。」楊祐寧則不甘示弱，衝口而出：「我自己也是金曲獎…金曲獎的….」頓了三秒才吐出：「忠實觀眾！」讓全場哈哈大笑，也顯見兩人深厚的好交情。