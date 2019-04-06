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RAVI自爆私人行程今晚要去吃這個！唱一半脫掉上衣嗨炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團VIXX成員RAVI首次在台灣開演唱會，開場就帶舞群性感扭腰，他學了不少台語試圖跟台粉互動，還說前晚去鼎泰豐品嚐了新口味的松露小籠包，並在台上表演看到湯汁流出來、然後吃下去的幸福表情，光講小籠包就話題停不下來，直呼應該進入正題唱歌了。他演唱到興奮處更直接把上衣脫了，又掀起一波高潮。

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

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以往都是跟隨VIXX團體一起登台，這次是RAVI首次在台舉辦個人演唱會，晚間6點在台北三創園區準時開唱，粉絲們高舉VIXX的手燈棒，他則以3月才剛發行的新專輯《R.OOK BOOK》同名歌曲開場，粉絲一看到本尊出現都興奮全往前衝。

他自帶兩名舞群，和粉絲用台語打招呼，「打給後，挖喜RAVI。（大家好，我是RAVI）」他看到現場氣氛超嗨，隨口又說了句「周毀甚、曾惠勝」，沒想到大家反應冷淡，他在台上自言自語「欸？說錯了嗎？」後來矯正發音才說出「奏輝甚（一起玩）」，粉絲終於聽懂報以熱烈反應。

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

RAVI這次還帶了他專輯製作團隊的饒舌歌手Cold Bay一起演出，對方表示是第一次來台灣，就來開演唱會，只可惜沒什麼時間觀光。RAVI則馬上接話表示，「大家都知道我喜歡吃火鍋吧？晚上結束後也打算去吃火鍋。」公開了他的私人行程。

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓星VIXX成員RAVI個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

而昨晚他似乎早就先去嘗鮮，RAVI分享，「我昨天去了鼎泰豐，我在韓國本來就會去吃，這次吃了新的菜單（韓國沒有），服務生把小籠包用筷子放在我的湯匙裡面，然後撕開一點，湯汁流出來的那個樣子，然後吃完我就...（演出陶醉的模樣）。」只可惜現場粉絲沒有幾個人吃過，台下高喊請客，他也大方答應，「下次有機會的話」。

他總共演唱22首歌曲，不斷向台下灑礦泉水，粉絲被潑溼依舊超嗨，和台上偶像一起邊跳邊唱，氣氛爆棚。其中演唱到《아 몰라 일단（Do The Dance）》更嗨到把上衣給脫了，露出結實六塊肌以及上身的刺青，超級性感，台下粉絲狂吼到不行。

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RAVI, VIXX, 日韓風

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