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舒夢蘭「北極熊最餓時期」零下30度出外景：開門可能遇到熊　

記者林彥君／台北報導

舒夢蘭主持東森《聚焦全世界》，日前前往常住人口只有300多人，距離北極北極熊生活的北冰洋僅相隔一個海灣的加拿大凍原小鎮，舒夢蘭頂著零下30度寒風體驗大自然弱肉強食的生存法則，還得緊急惡補射擊技巧，彷彿置身野生動物園，生存競爭、弱肉強食的景象，在這裡真實上演。

▲▼舒夢蘭。（圖／東森提供）

▲舒夢蘭。（圖／東森提供）

訪問過程中舒夢蘭了解到，從春末到初冬之間，北冰洋流冰融化無法獵食，大量北極熊為了生存進入海灣、走進人類後院、房舍，試圖找尋食物填飽肚子。在這段期間，走在路上遇到熊、打開房門都可能遇到熊，更可怕的是，這正是北極熊最餓的時期，面對地球上最大的獵食動物，當地居民從6歲就學會用槍，當必須面對北極熊近身肉搏時，才有能力保護自己；為了隨時有地方躲藏，這裡的車輛、房屋不能上鎖，一旦被熊追逐，可以成為隨時逃入保命的重要空間。

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▲▼舒夢蘭。（圖／東森提供）

▲舒夢蘭。（圖／東森提供）

舒夢蘭與攝影團隊很難想像在零下30度寒風像颱風般狂吹，走在路上幾乎要被吹走，過低的氣溫導致動作緩慢頭腦無法思考，為什麼還有人堅持在這裡生活？當地居民的回答給了我們很大的啟示：「這裡本來就是北極熊的家，我們只是殖民者，北極熊已經給了我們這麼多，我們應該守護、回饋他們。」

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