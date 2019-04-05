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低成本Cosplay的逆襲！一人扮兩角，背後靈冒出「翹臀→蛇姬美胸」

文／乖寶貝❤

本來乖寶貝覺得「低成本Cosplay」的哏已經被玩到爛了，但最近Facebook被洗一波圖，乖寶貝才驚覺我把事情想得太簡單了！

相信大家都對泰國低成本Cosplay玩家Anucha Saengchart不陌生，他可以從生活中的垃圾..呃不是，生活中隨手可得的物品，經過他不知道裝了什麼的頭腦的改造，做出低成本又神來一筆的Cosplay，而他最近一波受到網友感恩與讚嘆的就是這張照片...

Anucha Saengchart戴上草帽，在正面畫上紅色背心與藍色短褲，絕妙的點是，女帝變成他的背後靈（？），他那渾圓的美臀瞬間變成蛇姬的美胸，一人分飾兩角，可謂是Cosplay的最高境界啊！

請繼續往下閱讀...

Anucha Saengchart從2013年開始玩cosplay，過去已經創造過不少低成本Cosplay奇蹟，讓大家笑到美丁美當之際，佩服他源源不絕的創意，接下來繼續看他最近又有什麼無厘頭的想法吧。

▼從小看到大的七龍珠，我現在才知道，原來悟空肩膀上是牛角麵包！！

▼飛向宇宙，浩瀚無垠！但巴斯光年可以不要脫窗嗎？

▼......這叫我以後怎麼看待魔人普烏啦。

▼可以不要這樣惡搞比克嗎！！！

▼天線寶寶說你好！（那凸凸的是什麼，我不想知道.......）

▼好在意那幾根黑成那樣的香蕉還可不可以吃喔....
低成本cosplay（圖／Facebook@Lowcostcosplay）

▼沒想到他腿滿美的耶，是不是有偷修圖？！（又重點誤了）


 ▼為了Cosplay，做點犧牲也是應該的～～～

好想知道他從小到大都遭遇了什麼，才會有這些無止盡的奇葩創意啦，明明都是用一些奇怪的東西，反而讓大家更期待他會做出什麼大家都意想不到的東西。

如果想看更多搞笑作品，可以持續鎖定他的臉書（連結）囉！

[ VIA Facebook@Lowcostcosplay]

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關鍵字

乖寶貝, 低成本, cosplay, 泰國, 搞笑, 有趣, 創意, Anucha Saengchart

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