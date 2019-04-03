「南優鉉」變丁海寅師弟　簽約FNC娛樂！粉絲嚇瘋：心臟要掉了

記者吳孟庭／綜合報導

韓國男團INFINITE成員南優鉉本月底即將來台開唱，不過就先爆出轉簽其他公司嗎？原來是一則韓國新聞報導，「南優鉉簽入FNC娛樂，成為丁海寅、李東健的師弟」，粉絲大驚，點開來才鬆了一口氣。

▲南優鉉變丁海寅師弟 和FNC娛樂簽約？（圖／翻攝自南優鉉、丁海寅IG）

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原來是一名新人演員남우현，在韓文名字跟INFINITE的南優鉉一模一樣，同名同姓的他從公益廣告拍起，接下來又擔任食品、藥品等各式各樣廣告模特兒，正式簽給FNC娛樂後，下半年將演出第一部戲劇作品、tvN的《60天，指定生存者》，同門的師兄還有《請回答1994》的垃圾哥「鄭宇」、以及《天空之城》秀韓爸爸「趙在允」。

▲結果原來是和南優鉉同名同姓的新人演員。（圖／翻攝自Naver News）

至於出道9年的INFINITE南優鉉，其實非常少撞名，正在以音樂劇個人活動的他，去年底在首爾舉辦個人首次演唱會，4月27日也即將移師台北國際會議中心（TICC）。粉絲被突如其來撞名的新人新聞給嚇到，「真的是嚇瘋，還以為是INFINITE南優鉉」、「心臟都要跳出來」、「還想說他幹嘛沒事換到FNC咧？」

▲粉絲以為INFINITE優鉉換公司都嚇瘋：「心臟要掉了」。（圖／翻攝自Naver News）