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陳國華「不得有肢體碰觸」拒絕牽手　Ivy哀求：拜託！

記者林彥君／台北報導

陳國華和老婆Ivy主持亞洲旅遊台《嗨！LET'S GO》，日前到馬來西亞出外景，陳國華及IVY第一站先來到了州立清真寺，感受穆斯林的拜拜模式，IVY開心的牽著陳國華想要進去參拜，卻被陳國華秒拒絕，因回教規定男女不得有肢體碰觸，讓IVY委屈的說：「蛤～不行唷？好難過，拜託啦！」

▲▼陳國華和Ivy。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲陳國華和Ivy出外景。（圖／亞洲旅遊台提供）

陳國華及Ivy接著到里卡士灣的市立水上清真寺散步，也來到了位於沙巴大學內的粉紅清真寺，顧名思義整座建築體外觀都是夢幻的粉紅色，夫妻倆在這裡還特別換上粉色情侶衣，情不自禁的牽手，差點忘了規定走進去。
 
到了公寓式的酒店想要小歇一下，沒想到陳國華卻賴在沙發不想走了，Ivy說：「我好不容易來度假，我還要在這邊伺候你唷？換你煮飯給我吃。」愛妻的陳國華聽到老婆這麼一說，乖乖的當起「家庭煮夫」。

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▲▼陳國華和Ivy。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲陳國華和Ivy。（圖／亞洲旅遊台提供）

陳國華張羅了老半天，終於把料理端上桌，沒想到Ivy卻嫌棄的說：「弄了這麼久就是這個麵唷？」望著桌上的一碗白麵，Ivy隨即下了結論：「算了！我還是要去外面吃美食，掰掰！」Ivy大大讚賞了陳國華都會很貼心的剝蝦，吃到生肉麵的時候陳國華也說：「這豬肉怎麼這麼軟，嫩的跟我老婆的皮膚一樣。」

▲▼陳國華和Ivy。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲陳國華和Ivy。（圖／亞洲旅遊台提供）

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