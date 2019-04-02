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張嘉倪接受專訪「嫌問題太多」　畫面曝光…網酸：耍大牌！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星張嘉倪以《延禧攻略》「順嬪」一角爆紅，近來與老公買超一起參加綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，夫妻甜蜜互動引起不少關注。不過近來她在接受媒體專訪時，似乎因為不滿記者問題太多，雖然面帶微笑，但語氣明顯略帶不耐煩，並質問對方：「你們怎麼有那麼多問題啊？」遭酸耍大牌。

▲張嘉倪。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲張嘉倪在受訪期間不滿記者問題太多。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

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張嘉倪近日接受陸媒《搜狐娛樂》專訪，在回答了數個與《妻子的浪漫旅行》相關問題後，她被問及「與另外數位人妻相處的過程，什麼讓她最印象深刻？或從其他人身上是否有學到什麼？」她則回應稱自己不想聊太多別人的事情，要求讓焦點回到自己的身上。

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲張嘉倪回答與老公相關問題是侃侃而談。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

起後被問到與丈夫買超相關的問題時，張嘉倪明顯放鬆了不少，幾乎對所有事情侃侃而談，還大方回應了婚禮計劃，還稱如果真的確定了時間，一定會與大家分享好消息。不過隨後被問到，當媽媽後是否有影響她接戲的機會，生小孩對女演員是否為障礙時，她突然語帶不耐煩地反問記者：「你們怎麼有那麼多問題啊？我覺得你們把我這個所有的問題都問完了，還有多少個問題啊？」

聽到對方說還剩下應2、3個，張嘉倪才再度耐住性子回答，記者問及她先前受訪曾說想生4個小孩時，她立即回應「沒有，你可能聽錯了！」還再度詢問：「這不都3個（問題）了嗎？怎麼還有？」最後隨即匆匆結束訪談。

▲張嘉倪。（圖／翻攝自秒拍／《搜狐娛樂》）

▲張嘉倪雖然臉帶笑容，但語氣有點不滿。（圖／翻攝自秒拍／《搜狐娛樂》）

在訪問影片曝光後，不少網友都狠酸張嘉倪，「態度很差」、「耍大牌」、「笑笑的，但滿臉就寫著不耐煩」、「既然答應採訪就好好回答，這不是妳的工作嗎」隨後也有人跳出幫忙緩頰，「也沒有不耐煩把，感覺語氣還挺好的」、「有時候記者問的問題還確實挺為難人的」，正反兩極建議掀起不少討論。

隨後，張嘉倪在微博上發文：「從模糊到清楚是需要時間的…感謝你們慢慢的讓我看清了一些東西，見諒了各位！」雖然並未多說什麼，但外界都將該發文解讀為是在回應被指「耍大牌」一事，再次掀起熱議。

►觀看張嘉倪受訪片段請點這裡

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