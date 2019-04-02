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《沙贊！》開箱／預告隱藏4驚喜＋片尾2彩蛋　看到最後⋯哇哇哇，他出現了

文／洪文

—無雷開箱，安心觀賞—

該怎麼寫《沙贊！》（Shazam!）開箱文，又沒有爆雷呢？這部電影實在藏了太多預告沒有出現的驚喜，後半段整個是一直處在驚喜尖叫的階段：「哇！哇！哇！他出現了！」太好看，DC真的找到對的方向了，目前《爛番茄》網站《沙贊！》評價高居93分，比《水行俠》上映前78分高了好多，甚至不只一位朋友跟我說：「比《水行俠》還好看！」

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

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▲《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供、翻攝自《沙贊！》預告，以下同）

【預告隱藏的4個驚喜】

驚喜1：史上最中二英雄，一開口就是笑點

「沙贊」是個史上最中二的超級英雄，可是他骨子裡就是14歲的屁孩，所有的行為單純、沒有心機，沒有拯救世界的抱負，不斷用開玩笑方式來測試自己的超能力，無論是咬牙冒著生命危險成功，或是失敗撞得滿頭包，很蠢，但是很好笑，隨便開口就是笑點，正片有太多預告外的笑點了。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

驚喜2：反派隱藏巨大實力，嚇到吃手手

有人說《正義聯盟》敗筆在於超人太強，一下子打敗反派，這次《沙贊！》即使主角是個中二英雄，打鬥可是很認真、刺激的，絕對沒有「胡鬧亂打」。反派希瓦納博士並非只有預告所見的電擊、飛行、力氣很大而已，還有「隱藏巨大能量」在他的身上，就算沙贊一個人力量再強，也難以對付。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

驚喜3：連結DC擴展宇宙，讓人尖叫連連

雖然DC前一陣子定調方向，未來專注發展超級英雄個人電影，不急於推動《正義聯盟》系列電影，不過《沙贊！》還是可以看到很多致敬蝙蝠俠、超人、水行俠等物品、畫面，或是可以連結未來合體的元素，早在一系列發布的預告便可看見，正片還有更多，而且保證有個讓人尖叫的畫面。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

 ▲▼《沙贊！》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟）

驚喜4：寄養家庭個性鮮明，看完很難忘

《沙贊！》預告著重沙贊（14歲男孩比利）與好友佛萊迪、反派希瓦納博士的互動，其實他的寄養家庭戲份極重，甚至懂事大姐瑪莉、嘴砲屁孩佛萊迪、科技宅男尤金、臭臉肥仔佩卓、多話妹妹妲拉全部個性分明、存在感強烈，給了初為英雄的沙贊很大的幫助，很驚喜也很感動，令人難忘。

▲▼《沙贊！》劇照。（圖／華納兄弟提供）

【隱藏2個片尾彩蛋】

《沙贊！》結束後有2個片尾畫面（俗稱： 片尾彩蛋，Post-credits Scene），似乎沒有字幕特別提醒，請一定要留下來，因為光是一開始的主要演職員名單出現，就是一個滿滿DC擴展宇宙大彩蛋。

第1個片尾彩蛋落在工作人員字幕中間，用來鋪路《沙贊！》續集故事，只可惜沒有巨石強森飾演的「黑亞當」出現，而第2個片尾彩蛋則在字幕全部結束之後，也是連結DC擴展宇宙的有趣橋段。

《沙贊！》將於4月3日在台上映。

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●作者洪文，曾任職影展、獨立片商以及隨片宣傳，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心電影線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

▲《沙贊！》首支預告。

▲《沙贊！》幕後花絮。

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關鍵字

沙贊！, Shazam, 沙贊, DC, DCEU, DC擴展宇宙

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