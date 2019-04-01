阿達「我只是胖頭胖臉」　自認下半身正常...徵瘦臉秘方！

記者盧薇淩／台北報導

阿達以「吃」為主題創作全新單曲《吃飯皇上》獲品牌賞識成主題曲，他也為MV自編自導自演，在MV中化身為「吃飯皇上」大搞穿越劇情，還找來《大學生了沒》藝人好友JUICY、AMANDA跨刀擔任左右護法大跳「吃飯皇上舞」，網紅解婕翎、Aries也驚喜客串。而喜歡吃的他，喜歡自己肉肉的樣子，自認是「頭大下半身正常」，因此也向網友徵求「瘦頭瘦臉秘方」。

▲阿達自認頭大、下半身瘦，徵求瘦頭瘦臉秘方。（圖／環球提供）

請繼續往下閱讀...

阿達笑說：「其實一開始創作的靈感真的是因為自己很喜歡吃，覺得吃很重要，所以寫了這首歌，希望藉由這首歌讓大家多多請我吃飯！後來廠商覺得我的概念很有趣，他們的主軸也是民以食為天，因此就把美食跟分解茶結合，要大家多吃之餘，也要注意解油膩！」

自認沒有減肥困擾，阿達說喜歡自己有點肉肉胖胖的樣子，不過卻想藉這次跟大家徵求「瘦頭瘦臉秘方」，「之前做健檢量體重，除了體重超標，但沒甚麼三高問題；其實我的身體不大、四肢也算瘦，不過我總覺得自己的頭太大，而且不知道為什麼都胖頭跟胖臉，這樣比例上變成上半身很大、下半身是正常人，其實蠻苦惱的！所以在這邊要跟廣大的網友徵求瘦頭跟瘦臉的偏方秘方！」

▲阿達找來藝人好友演出。（圖／環球提供）

MV根據「吃飯皇上」的概念，特別編寫了一套皇上穿越劇的腳本，找來Amanda、Juicy一同參與MV演出，在劇中一同換上古裝，還情商網紅解婕翎客串當愛妃，猶如演出「延禧攻略」美食番外篇，原本就熟識的四人，在片場笑料百出，最後竟把滿桌的滿漢全席全都吃光光，讓阿達笑說：「就當作是犒賞大家辛苦跨刀演出，美食吃光也剛好拍完！」