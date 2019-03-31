阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber阿滴開設「阿滴英文」至今已經破了200萬點閱人數，陸續也推出各種線上教材，30日驚喜宣布：「我開了一間全科補習班。」不長不短6分半的影片中介紹了教室和堅強的師資陣容，正經又輕鬆的環境連官網都藏超大亮點。

▲阿滴30日宣布開設阿滴文理全科補習班。（圖／翻攝自阿滴英文YouTube）

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阿滴破200萬點閱後就在思考該怎樣才能更上一層樓，於是決定開一間文理全科補習班，而且已經偷偷招生、找老師且試營運了3個月，他站在教室中央請所有同學對鏡頭打招呼。同學們看起來都相當疲憊不甘願，一聽到要考試全體「蛤～」超大一聲，讓阿滴偷偷抱怨：「人真的是很現實，我們一開始報名大家都很熱情，但經過3個月後都說比較喜歡HOWHOW。」

▲阿滴和同學們合照。（圖／翻攝自阿滴英文YouTube）

補習班除了教英文以外，補習班還有開設一般學校必須的項目數學、化學、國文、生物、公民和歷史，為了多樣化也特地請了蔡阿嘎來教台語，其他科目則由好友YouTuber（Joeman、啾啾鞋、黃大謙、理科太太、志祺七七和林辰BUCHI）負責。為了增加可信度，還請了3位同學來分享上課感想，最後他再衝刺一波宣傳：「選擇阿滴，成就第一。」

▲阿滴補習班的師資和教學項目。（圖／翻攝自阿滴英文YouTube）

粉絲點進阿滴文理補習班官方網站後，JOEMAN數學、啾啾鞋化學、黃大謙國文、理科太太生物、阿滴英文、公民志祺七七和林辰BUCHI歷史的個人簡介都很正常，結果一點進蔡阿嘎台語就發現「你點開來是想看三小」，最下面的「聯絡我們」填完後還會跳出「恭喜你，成功報名阿滴文理全科補習班！你是XXXXX位報名的同學，祝愚人節快樂」，忍不住讚嘆阿滴今年的愚人節企劃真的做得相當用心。

►阿滴文理全科補習班官方網站。



▲填完下方的聯絡我們按送出，就會跳出愚人節快樂的訊息。（圖／翻攝自阿滴文理全科補習班官方網站）

▼阿滴英文《我開了一間全科補習班。》。（影片／取自阿滴英文YOUTUBE，如遭刪除請見諒）