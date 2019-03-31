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黑人一天一城市「陪飛翔校外教學」　范范揭真相…帥爸形象一秒毀！

記者張筱涵／綜合報導

藝人黑人（陳建州）身兼多職，工作上除了演藝活動還是富邦勇士籃球隊的副領隊，育有雙胞胎兒子飛飛翔翔也會盡全力陪伴，29日時他就透露自己短短幾天內就搭了3趟飛機，還在機場拍了數張帥照作為認證，結果被范范（范瑋琪）爆料差點飛不出去啦！

▲黑人為了飛翔兄弟的校外教學回台灣。（圖／翻攝自黑人IG）

▲黑人為了飛翔兄弟的校外教學回台灣。（圖／翻攝自黑人IG）

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黑人29日分享自己前一天才為了陪孩子校外教學從香港回台灣，結果當天下午又要馬不停蹄飛往北京去CBA季後賽，禮拜天再回台灣參加彰化夢想家ABL季後賽：「一天一個城市充實又熱血的行程…感謝上帝的帶領讓我福杯滿溢！」發自內心喜愛籃球的他也在最後寫下「Basketball for Life」的字句。

▲黑人為了飛翔兄弟的校外教學回台灣。（圖／翻攝自黑人IG）

▲黑人為了家庭和籃球奔波覺得一切值得。（圖／翻攝自黑人IG）

附上的5張照片中可以看見，黑人穿上輕便的白T黑長褲作好萬全準備，高挑的身材再雙手插口袋顯得氣勢十足，等待行李過X光機檢查時也特地拍了一張回眸照。正當大家都喊著辛苦了或稱讚他很帥時，范范跳出來吐槽：「怎麼不提護照台胞證都沒帶，差點飛不了！」讓原本帥氣工作、穿搭超潮的這篇貼文添加了一點「黑范趣味」，十分逗趣。

▲黑人為了飛翔兄弟的校外教學回台灣。（圖／翻攝自黑人IG）

▲范范笑黑人。（圖／翻攝自黑人IG）

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黑人, 陳建州, 范范, 范瑋琪

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