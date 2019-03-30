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「顧客是神！」員工恐攻衝回飯店救人　《失控危城》真實還原

記者傅家妤／綜合報導

由《貧民百萬富翁》戴夫帕托與《以你的名字呼喚我》男神艾米漢默（Armie Hammer）共同主演的驚悚動作片《失控危城》，改編2008年的孟買連環恐攻真人真事，上映首周就異軍突起開出票房佳績。該片不僅因為呼應近期印巴情勢與紐西蘭恐攻事件，而在網路上引爆熱烈討論，獲得媒體與觀眾一致好評，為上映新片中的一匹黑馬！

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

▲《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供，以下皆同）

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《失控危城》成功打造出刺激驚悚的臨場感，許多媒體、電影人都給出超高評價，甚至有觀眾認為，電影的可怕指數超高，但只有在「黑暗的時刻，才會看到光明」。隨著《失控危城》開出好口碑，首度執導長片的導演安東尼馬拉斯近日也接連接受媒體訪問，談及本片的籌備過程，他說：「訪談生還者時我才知道，有許多飯店員工當時明明已經逃出來，卻又重新回到飯店內試圖拯救旅客。」正是看到這一連串暴力中的無私，他才決定要在電影中融入小人物的故事，而在電影預告一開始，也提及了飯店的服務宗旨就是「客人就是神！」而飾演飯店服務人員的戴夫帕托做到了！

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

孟買連環恐攻被視為繼911後最慘烈的悲劇，在恐怖主義仍持續肆虐的此刻，本片可說是一個著眼於「當下」的寫實作品，更充滿值得省思之處。為了讓演員更入戲，特地在飯店內的暗處加裝多組音響，拍攝過程中時常冷不防地播放槍殺人質的駭人音效，演員們彷彿隨時身處在槍林彈雨中，各個都不由得繃緊神經、神情沉重。

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

先前男主角艾米漢默受訪時也提及，自己在結束《以你的名字呼喚我》拍攝後，便直接進入《失控危城》劇組：「我前一天才在義大利鄉間騎腳踏車、喝紅酒，隔天就來到孟買，面對橫屍遍野的恐怖景象，還被一群手持AK-47步槍的歹徒追趕，簡直像從天堂掉進地獄，演員們的恐懼都是真實反應。」以人間煉獄來形容拍攝現場。

▲▼《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）

《失控危城》改編自扣人心弦的真實英雄故事。2008年11月，印度金融中心孟買發生連環恐怖襲擊事件，當地地標五星級的「泰姬陵飯店」遭一群恐怖分子侵襲，挾持超過上千名旅客與五百名員工，特種部隊卻遲遲未趕往救援。於是，飯店服務生阿爾郡（戴夫帕托飾）與主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾 飾）決定帶領員工賭上性命守護客人。賓客中，大衛（艾米漢默 飾）與妻子為孩子作出難以想像的犧牲，在這場浴血噩夢中，他們竭盡所能試圖逃出生天。

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艾米漢默, 以你的名字呼喚我, Armie Hammer, 失控危城

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