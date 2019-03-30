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《冰與火之歌》第八季「開機連拍55天」　要角狂領便當...觀眾要崩潰啦

文／POPO

※溫馨提醒：下文有《冰與火之歌》劇情相關內容，請斟酌閱讀。

帶動娛樂界革命，世界上最知名的奇幻影集──《冰與火之歌：權力遊戲》將要在今年邁入第八季，也就是最後一季的故事。而在四月即將上映的前夕，我們先來統整這一季有什麼可以讓人期待的元素。

後三集時間更長

第八季只有六集故事，但後三集片長相當長。因為這主要是因為HBO知道最後故事會很壯觀，可能為了能在2019年的黃金時期結束整個系列，並在明年引入《冰與火之歌》前傳故事，所以才會希望劇情集中處理。以下是各集時間：

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• 第一集：54分鐘

• 第二集：58分鐘

• 第三集：60分鐘

• 第四集：78分鐘

• 第五集：80分鐘

• 第六集：80分鐘

▲《權力遊戲》第八季。（圖／翻攝自YouTube／Game of Thrones）
▲《冰與火之歌》第八季即將播映讓人期待。（圖／翻攝自YouTube／Game of Thrones）

史詩大戰超越前幾季

奇幻故事最令人期待的就是史詩大戰。其中《冰與火之歌》第八季官方文案其內容寫著「Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone.」，並透過概念預告片回顧前七季的主要事件，讓我們知道所有故事彼此間都有串連。每個角色的死亡、犧牲和背叛對於演變到如今的局面，都有其重要性。因此增添了第八季眾角色跟異鬼大戰的心境轉變。

而且不少演員已經承認《冰與火之歌》第八季將會是「最血腥、最多死亡，同時也是最多情感折磨的一季」，畢竟冰與火之歌本身最大特色就是殺害角色毫不手軟。但同時鋪陳的劇情，會令各位對角色的死亡感到心痛。因此最後一季仍不忘記虐待觀眾情感，使得許多粉絲都在擔心到底哪些角色會死去。

▲《權力遊戲》第八季。（圖／翻攝自YouTube／Game of Thrones）
▲在這一季中，將會有更多的角色死去，主角們也有更多的情感折磨。（圖／翻攝自YouTube／Game of Thrones）

再者今年四月就傳出劇組再次破紀錄。第八季的戰爭場面耗時55天連夜拍攝，超越了第六季的「私生子大戰」與第七季龍母乘著飛龍進攻的場景，所花的時間更久，甚至單單一個場景就花上近兩個月。為此許多媒體預測這場戰役的規模將打破電視史紀錄。

而究竟當今哪些倖存角色能活到最後，而有個好結局，也讓網路開啟賭局。並依照劇情氛圍、戲分多寡來判斷各自的存活機率。所以戰爭的激烈程度一直以來都是大家最熱衷的討論話題。

瓊恩‧雪諾新身份左右劇情走向

而《冰與火之歌》最主要的家族－－「史塔克」家族僅存的四個孩子：珊莎‧史塔克、艾莉亞‧史塔克、布蘭‧史塔克和瓊恩‧雪諾。觀眾終於看到他們在家鄉「臨冬城」聚集。而最新預告圍繞著「私生子」瓊恩‧雪諾的「真實身世」，也就是瓊恩‧雪諾根本不是奈德‧史塔克的私生子

在第7季的劇情中，揭開他其實是奈德‧史塔克的妹妹「萊安娜‧史塔克」，和當時的王子「雷加‧坦格利安」偷偷生下的嬰兒，而這樣的真相更是發展第八季的政治議題核心

尤其第七季瓊恩‧雪諾效忠龍母，第八季剛開始珊莎‧史塔克知情後不太喜歡這狀況，加上珊莎‧史塔克不相信家族以外的人，所以瓊恩‧雪諾未與她商量就擅自決定，因此與之發生衝突是可以預見的走向。

所以瓊恩‧雪諾會是第八季的主導者這點幾乎可以說是肯定的！

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