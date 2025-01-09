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中居正廣涉性醜聞道歉了！　認有糾紛但「已和解」：不影響演藝活動

記者劉宛欣／綜合報導

52歲日本「綜藝一哥」中居正廣被爆2023年發生密室性醜聞，事後砸下近9000萬日幣（約台幣1870萬元），私下與受害女性和解封口，然而事件仍在業界傳開，內幕震撼日網。事件延燒多日，他終於在9日透過官方網站發布聲明，承認「確實發生糾紛」，但同時強調「已達成和解並妥善解決」。

▲中居正廣道歉文要付費才能看，引發另一波批評。（圖／翻攝自推特）

▲中居正廣道歉了。（圖／翻攝自推特）

根據日媒報導，先前富士電視台傳出考慮將中居正廣節目暫停播出，對此，電視台回應表示：「目前沒有任何變更。」另一方面，中居正廣在聲明中進一步說明：「針對對方（受害者）提出的解決方案，我已經真誠面對並處理。」他還提到，隨著和解完成，「未來的演藝活動也將不受影響，能夠順利繼續。」

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▲▼中居正廣身體出狀況缺席主持節目。（圖／翻攝自推特）

▲中居正廣認錯，並指出只有自己涉入其中。（圖／翻攝自推特）

此前，中居正廣爆出於去年12月因與女性發生性糾紛，為此支付約9000萬日圓（約1873萬台幣）和解金，此消息曾被部分週刊報導，傳出有富士電視台員工牽涉其中。對此，中居正廣於聲明中全面否認：「關於此次糾紛，當事人以外並未有其他人涉入。」他還坦承：「這次的糾紛完全是我個人的過失所致。」並向大眾致歉：「對此，我向所有人深表歉意，誠心說聲對不起。」

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