艾莉絲帶梨梨結婚全接納！　英國老公「為懂她的真心」住台學中文

記者張筱涵／綜合報導

藝人艾莉絲和英國外交官老公馬培迪29日迎來結婚一周年，她有感而發地在臉書寫下中式莎士比亞的浪漫情書，感謝對方接受自己的過去，來台學習中文、居住，還可以繼續堅持夢想為事業奔波。

▲艾莉絲、馬培迪、梨梨和威廉一家4口幸福快樂。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

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艾莉絲曾有過一段婚姻，育有1寶貝女兒梨梨，2017年遇上馬培迪，一個願意接受過往，並視梨梨為己出、努力當一個超級爹地的男人，她感激這份幸運相遇：「謝謝你從一個自由自在的黃金單身漢，努力變身成為一個愛家愛妻的Family man。為了照顧孩子，我們沒有蜜月，沒有婚禮，不曾有過兩個人的旅行，但相信我，那些日子很快會來臨。」

▲艾莉絲結束第一段婚姻後和梨梨相依為命。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

其實就算艾莉絲的外語能力很強，工作環境也都需要用到，但其實最舒適跟最能表達內心想法的還是中文，有時候堅持只想說中文，因為那就是她的靈魂。馬培迪沒有反抗反駁而是接納，就這樣跟著老婆到台灣，努力認識這塊土地，認真學習中文，這也讓艾莉絲想起自己在異鄉學習陌生語言的日子，也正因為如此，他們更加相知相惜。

家庭的磨合不用擔心，身為創業女強人的艾莉絲更謝謝老公讓她不用二選一，可以繼續實現夢想、實踐事業，她知道依馬培迪的個性一定會努力將這篇發文看完兼閱讀，雖然知道中文真的很難但感謝的事情實在太多：「但這是一封給你的中文情書，中式莎士比亞的浪漫，紀念我們不容不易的紙婚。吾愛親親，紙短情長，執子之手，與子偕老。愛你的腦婆和腦粉。」

▲艾莉絲感謝馬培迪所做的一切。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

【艾莉絲臉書全文】

馬先生，結婚一週年快樂。

相識兩年，結婚一年，這些日子以來很謝謝你照顧我和梨梨。謝謝你不只努力當我的伴侶，接受我的過去，並且把梨梨當成自己的孩子來照顧，努力當一個超級爹地。謝謝你從一個自由自在的黃金單身漢，努力變身成為一個愛家愛妻的Family man。為了照顧孩子，我們沒有蜜月，沒有婚禮，不曾有過兩個人的旅行，但相信我，那些日子很快會來臨。

我們的愛情故事很不浪漫，風風雨雨、披荊斬棘，但也磨合磨合地、相親相愛地走過了一個又一個年頭。有時我很不安，害怕受傷，你儘管不懂但仍然學習著包容；我有時堅持只想說中文，我說那是我的靈魂，所以你陪著我來台灣，努力認識我的家鄉，努力地學中文，讓我想起了自己，如何撐過在異鄉裡學著陌生語言的日子，我真心尊敬你的毅力和決心，感恩你的動機。

我更謝謝你，讓我不用在家庭和事業裡做出選擇的難題，謝謝你支持女人也應該實現自己的夢想和事業，總是以我為榮，聽我分享工作上大小煩惱，一同分擔家事。

我知道以你的個性，你一定會把這則發文認真的念完，並且會試著練習閱讀每一個字。很抱歉我寫得有點長、有點難，很抱歉中文真的很不簡單，但這是一封給你的中文情書，中式莎士比亞的浪漫，紀念我們不容不易的紙婚。

吾愛親親，紙短情長，執子之手，與子偕老。

愛你的腦婆和腦粉