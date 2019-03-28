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還有機會！費玉清告別演出宣布加2場　回台北日期曝光

記者盧薇淩／台北報導

費玉清2019年開始舉行告別演，演唱會唱足三小時，帶來多首經典歌曲，並感性跟粉絲分享心情，現場真情流露，幾度哽咽落淚，其中提到了除了2月和5月與歌友們團聚外，最大的心願就是，最終場能在家鄉的舞台上畫下一個美好的句點，經過主辦單位多次爭取和等待，終於獲准於11月6日、7日在台北小巨蛋再度登場。

▲▼ 費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

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主辦單位28日表示，費玉清的告別演唱會可說是歌壇大事，這次所有硬體設備與設計團隊們都全力以赴，以最高規格作準備，對於演唱會的舉辦時間場次更是申請了許久，從原有的五月場次，再爭取到新春佳節場次，雖時逢大年佳節，但也為告別演唱會的2月場次增添許多新年喜氣，而11月能再獲准增加場次，更是經過多個月來的堅持，努力爭取而來的，就是為了可以圓滿費玉清最終場能回到家鄉舞台的願望。

▲▼ 費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲費玉清告別演出再加場。（圖／記者湯興漢攝）

費玉清在台北第一場演唱會演唱招牌名曲《晚安曲》時，哽咽落淚，他說：「今晚也仿佛就是一個永别，我將會退的乾乾淨淨。不管日後有任何召喚我再出現，我是永遠不會再出現了！」費玉清告別演唱會11月最終場將於4月2日中午12點於寬宏售票官網正式開賣。

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