山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

記者王靖淳／綜合報導

日本男神山下智久最近低調造訪台灣，除了在社群分享與天王周杰倫的合照之外，今（23）日更驚喜透過Threads曬出一張陽明山夜景照，並用英文告白台北。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲山下智久最近低調造訪台北。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）

透過山下智久分享的夜景照可見到，他站在陽明山上一家燈光柔和餐廳的戶外用餐區，只見陽傘整齊排列，與一旁的燈光營造出浪漫氛圍。周圍的植物和昏黃燈光交錯，讓山下智久拍下照片後，都忍不住在文中告白寫下：「I love this place#Taipei」貼文及照片曝光後，湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言「歡迎來到台北」、「陽明山下智久本人」、「我們喜歡你的到來。」

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▲山下智久PO陽明山夜景照。（圖／翻攝自Threads／tomo.y9）

事實上，山下智久18日在社群平台曬出和周杰倫的合照後，20日又分享一系列私下行程，同時也大方公開在台北東區街頭的0偽裝合影，引發關注。照片中可見到2人去了周杰倫的服裝品牌店鋪，也在台北東區逛街，並前往日料店吃飯。周杰倫還不忘在IG發限動幫忙做宣傳：「＠tomo.y9（山下智久IG帳號）也開了小紅書，記得去支持一下喔。」之後山下智久也轉發，並感謝對方的照顧，同時也直呼：「永遠不會忘記這趟旅程。」