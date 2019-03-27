S2O潑水節電音趴首波陣容　「一整排高顏值DJ」網暴動：濕了

記者洪文／綜合報導

泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）確定來台舉辦，主辦單位27日正式公布第一波表演陣容，除了《ETtoday》獨家曝光的R3hab、Yellow Claw（黃爪）分別擔任第1天、第2天的壓軸DJ，還有義大利兄弟檔VINAI、德國混音大師Tujamo、亞洲新星Rave Republic，還有美國電音大神TJR以及Ookay，消息一出網友暴動了。

▲S2O Taiwan首波陣容。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

請繼續往下閱讀...

R3hab曾在2016年泰國曼谷S2O擔任特別演出，這次S2O Taiwan在首日帶來超過1小時的壓軸表演。身為冠軍單曲製造機的他，編曲及混音功力極強，曾獲小天后泰勒絲、蕾哈娜、碧昂絲、凱蒂佩芮以及電音教父Tiësto等人的合作與肯定，洗腦歌曲包括《How We Party》、《Karate》、《Lullaby》、《Rumors》等將隨「360度高壓噴水系統」播放。

▲R3hab連續在2017、2018年登台演出，更把台北街景拍進MV當中。（圖／翻攝自R3hab臉書）

超人氣的荷蘭Trap電音天團Yellow Claw，這次擔任S2O Taiwan第2天壓軸DJ，為兩日活動畫下完美句點。他們上次來台把李英宏的《台北直直撞》remix在自己的音樂裡，也曾經把台灣才女DJ RayRay創作《NINJA》直接拿到Tomorrowland播放，相當喜愛台灣。他們現場表演功力強，非常擅長帶動觀眾情緒，最為人熟知的招牌特色，就是歌詞時常出現「Yellow Mother Fucking Claw」，也常在表演時帶動台下觀眾一起吶喊，擁有大批死忠粉絲。

▲Yellow Claw超愛台灣，而且跟DJ RayRay感情超好。（圖／翻攝自Yellow Claw、DJ RayRay臉書）

「義大利型男兄弟檔」VINAI這次來台參加S2O Taiwan，也是他們4年內超過7次來台，相當喜愛台灣。人稱high歌製造機的兄弟倆於2011年成軍，早期合作廠牌是捧紅Avicii、Hardwell等人氣DJ的知名唱片公司Time Record，後來加入大廠Spinnin’Records，更有百大DJ David Guetta、W&W、Martin Garrix背書，高顏值外表及音樂實力，讓他們人氣迅速竄紅，已連續5年進入百大DJ排行榜。

▲Vinai超愛台灣。（圖／翻攝自臉書）



來自德國的混音大師Tujamo自17歲開始DJ生涯，年輕時的工作經驗造就他實力的迅速累積，短時間內成為備受矚目的電音界新星。此外，從2015年開始才全心投入電音世界的Rave Republic，迷人的外表和超強實力讓他們在2018年底首度進入百大DJ榜，本次登台也是他們進入百大DJ榜後首度登上台灣超大型舞台，也是不容錯過的超強組合。

▲S2O泰國潑水音樂節「360度噴水系統」、「高壓水槍」讓人不濕也難。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）



S2O泰國潑水音樂文化節每年4月在泰國曼谷舉行，吸引全球各地電音狂粉朝聖，經過整整一年的籌備，台灣成為S2O海外第2站、全球第3站。S2O Taiwan將融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，打造如同身在泰國般，最道地的泰式風情，並將「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動運來台灣，現場從四面八方不斷噴射水柱，讓電音子民體驗濕身又失聲的快感，搭配世界知名DJ輪番上陣以及絢爛的燈光效果，成為最瘋狂的電音水樂園。

S2O Taiwan預計7月6日、7日於大佳河濱公園舉行。