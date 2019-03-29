ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

▲▼素人，黃立行，陳柏霖，黃立成，KOL，潔哥，菜喳，星培。（圖／截取自臉書）

▲高雄黃立行、中和陳柏霖及宜蘭黃立成，近日掀起一波網路討論。（圖／截取自臉書專頁，下同）

消費中心／綜合報導

男人的帥各有千秋，不同男藝人也能演繹出各自的Man Power。然而，不管你是被黃立行、陳柏霖或黃立成的man度給迷住的粉絲，近來應該都追上了這波新聞。最近有3位素人陸續在自己的臉書自稱是「地方男藝人」，他們的自信在部分網友看來真的是「毫無理由」，因此引起網友熱烈討論，甚至連KOL都發表感想！電玩實況主潔哥就率先發文，直呼「高雄黃立行是啥回事啦！！！！汐止蓋兒加菜覺得不ok」，Hashtag更打「#也太不man了吧哈哈哈」，許多網友看了紛紛表示「我也覺得不行」、「哪來的自信」、「這種man我不行」！

▲▼素人，黃立行，陳柏霖，黃立成，KOL，潔哥，菜喳，星培。（圖／截取自臉書）

請繼續往下閱讀...

▲一向直率敢說的實況主潔哥，分享高雄黃立行的PO文笑噴「覺得不ok」。

但這些人的反應，也引起另一派人「看不過去」，發言力挺「狂～怎麼會帥成這樣」、「自信沒有什麼不對啊，總比自卑好吧」、「這世界有各種帥，不是你們說了算」。過沒多久實況主星培、菜喳也跳進這場論戰，發文回應素人。菜喳表示「高雄黃立行蠻屌的喔，做自己我挺你」，Hashtag打上「#不懂在戰什麼」。星培也PO出黃立行的招牌動作，Hashtag「#力挺地方巨星、#敢秀就是man」，明顯鼓勵地方素人不怕酸民的勇氣和自信！兩位KOL自拍模仿的聲援，也讓大家反思「man不man」、「夠不夠格」的想法，是不是有點「鄉民正義」呢？

▲▼素人，黃立行，陳柏霖，黃立成，KOL，潔哥，菜喳，星培。（圖／截取自臉書）

▲▼素人，黃立行，陳柏霖，黃立成，KOL，潔哥，菜喳，星培。（圖／截取自臉書）

▲同為男人的菜喳、星培則PO上自己的黃立行招牌POSE照，以行動力挺素人的自信和勇氣！

事件延燒數日後，素人在臉書透露自己本名真的就叫「黃立行」，因為KOL和網友的討論而一夕「爆紅」的3位素人，近期更獲邀上《博恩秀》暢談近日心情，素人黃立行也坦白說出自己當初模仿男藝人的動機，「我不像他（黃立行）這麼帥，但是我有我自己的魅力。我不像他有偶像包袱，我很願意消費自己。有些時候還蠻能炒熱氣氛的，能娛樂大家我就很開心。」

▲素人黃立行上《博恩秀》，和大家分享這幾天掀起網路討論的心情。

沒想到素人黃立行的另類正能量，讓原本不看好他的網友一夕翻轉力挺，直呼「原來有洋蔥…」、「這才是真正的man，魯蛇我也被鼓勵到了」、「想跟高雄黃立行說對不起，我真的誤會他了」、「瞬間被圈粉，高雄黃立行我可以！」

暖心告白不只讓粉絲數看漲，令人意想不到的是，由於看中他們有別於一般人對於「man」的態度，刮鬍刀大廠「舒適牌」破天荒邀請他們試用新型的「水次元5辨型刮鬍刀」。捨棄選擇擁有高顏值、健壯身材的男神明星，塑造品牌個性，而是大膽選用被大眾認為不man但勇敢自信展現個人風格的素人明星，顛覆消費市場對男子氣概的定義，同時更貼近一般大眾的心。

舒適 。（圖／舒適牌提供）

▲素人的自信與正能量讓刮鬍刀大廠「舒適牌」印象深刻，邀請他們重新定義所謂的「男子氣概」！

原來一向給人「超man」印象的舒適牌認為，時代在變觀念也要變，不管男人是勇敢堅毅或是多愁善感，man不man從來都是自己說了算！就像流線型的水次元5辨型刮鬍刀，獨特吸震技術在你力道不足時助你一臂之力、太過用力也會幫你自動減壓，讓男人在耍man的同時也能享受滿滿呵護。誰說男人一定要有深邃五官或挺拔身型才帥氣，能為自己喝采就是獨一無二、最man的你！

▼為使用者先想到一步的「水次元5辨型刮鬍刀」，擁有衝擊吸收技術，更有安全順刮鰭及保濕配方來潤澤肌膚，輕鬆塑造最man的你。（圖／舒適牌提供）

▲▼舒適牌，刮鬍刀，水次元5辨型。（圖／舒適牌提供）

推薦閱讀

家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶貝草地奔跑大放電

家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶貝草地奔跑大放電

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

聽完眼眶有淚！《聲林》許莉潔＋安懂的感人創作　原汁原味數位上架

聽完眼眶有淚！《聲林》許莉潔＋安懂的感人創作　原汁原味數位上架

氣場真的好重要喔！野餐自帶法式光芒tips大公開

氣場真的好重要喔！野餐自帶法式光芒tips大公開

展瑞太機車被邊緣？尼克木星看到他「造甘那盃」 這群人鬧翻畫面網瘋傳！

展瑞太機車被邊緣？尼克木星看到他「造甘那盃」 這群人鬧翻畫面網瘋傳！

少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出

免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出

瘋電影／為你而來　空虛的浪漫

瘋電影／為你而來　空虛的浪漫

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期預防消滅內外蟲害！

貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期預防消滅內外蟲害！

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

素人, 黃立行, 陳柏霖, 黃立成, 舒適牌, 刮鬍刀, 自信, 男人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鍾驚喊：都看到了
  2. 瑞莎爸被黑道威脅流亡　媽媽兼3職養家「等了他5年」
  3. 3歲兒子要求「我想要妹妹」　徐若瑄一問完原因傻眼！
  4. 《鍵盤手》聲林之王X慢慢說樂團！好朋友歌喉廝殺戰！
  5. 艾莉絲帶梨梨結婚全接納！　英國老公「為懂她的真心」住台學中文
  6. 遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴
  7. 金南佶女裝辣翻！搞笑背後曾心理出問題：每天都在想遺作
  8. 周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
  9. 聲林之王李友廷新作「Drive」爆紅！網讚勵志神曲：找回初衷，追求夢想！
  10. 高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366