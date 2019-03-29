高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

▲高雄黃立行、中和陳柏霖及宜蘭黃立成，近日掀起一波網路討論。（圖／截取自臉書專頁，下同）

消費中心／綜合報導

男人的帥各有千秋，不同男藝人也能演繹出各自的Man Power。然而，不管你是被黃立行、陳柏霖或黃立成的man度給迷住的粉絲，近來應該都追上了這波新聞。最近有3位素人陸續在自己的臉書自稱是「地方男藝人」，他們的自信在部分網友看來真的是「毫無理由」，因此引起網友熱烈討論，甚至連KOL都發表感想！電玩實況主潔哥就率先發文，直呼「高雄黃立行是啥回事啦！！！！汐止蓋兒加菜覺得不ok」，Hashtag更打「#也太不man了吧哈哈哈」，許多網友看了紛紛表示「我也覺得不行」、「哪來的自信」、「這種man我不行」！

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▲一向直率敢說的實況主潔哥，分享高雄黃立行的PO文笑噴「覺得不ok」。

但這些人的反應，也引起另一派人「看不過去」，發言力挺「狂～怎麼會帥成這樣」、「自信沒有什麼不對啊，總比自卑好吧」、「這世界有各種帥，不是你們說了算」。過沒多久實況主星培、菜喳也跳進這場論戰，發文回應素人。菜喳表示「高雄黃立行蠻屌的喔，做自己我挺你」，Hashtag打上「#不懂在戰什麼」。星培也PO出黃立行的招牌動作，Hashtag「#力挺地方巨星、#敢秀就是man」，明顯鼓勵地方素人不怕酸民的勇氣和自信！兩位KOL自拍模仿的聲援，也讓大家反思「man不man」、「夠不夠格」的想法，是不是有點「鄉民正義」呢？

▲同為男人的菜喳、星培則PO上自己的黃立行招牌POSE照，以行動力挺素人的自信和勇氣！

事件延燒數日後，素人在臉書透露自己本名真的就叫「黃立行」，因為KOL和網友的討論而一夕「爆紅」的3位素人，近期更獲邀上《博恩秀》暢談近日心情，素人黃立行也坦白說出自己當初模仿男藝人的動機，「我不像他（黃立行）這麼帥，但是我有我自己的魅力。我不像他有偶像包袱，我很願意消費自己。有些時候還蠻能炒熱氣氛的，能娛樂大家我就很開心。」

▲素人黃立行上《博恩秀》，和大家分享這幾天掀起網路討論的心情。

沒想到素人黃立行的另類正能量，讓原本不看好他的網友一夕翻轉力挺，直呼「原來有洋蔥…」、「這才是真正的man，魯蛇我也被鼓勵到了」、「想跟高雄黃立行說對不起，我真的誤會他了」、「瞬間被圈粉，高雄黃立行我可以！」

暖心告白不只讓粉絲數看漲，令人意想不到的是，由於看中他們有別於一般人對於「man」的態度，刮鬍刀大廠「舒適牌」破天荒邀請他們試用新型的「水次元5辨型刮鬍刀」。捨棄選擇擁有高顏值、健壯身材的男神明星，塑造品牌個性，而是大膽選用被大眾認為不man但勇敢自信展現個人風格的素人明星，顛覆消費市場對男子氣概的定義，同時更貼近一般大眾的心。

▲素人的自信與正能量讓刮鬍刀大廠「舒適牌」印象深刻，邀請他們重新定義所謂的「男子氣概」！

原來一向給人「超man」印象的舒適牌認為，時代在變觀念也要變，不管男人是勇敢堅毅或是多愁善感，man不man從來都是自己說了算！就像流線型的水次元5辨型刮鬍刀，獨特吸震技術在你力道不足時助你一臂之力、太過用力也會幫你自動減壓，讓男人在耍man的同時也能享受滿滿呵護。誰說男人一定要有深邃五官或挺拔身型才帥氣，能為自己喝采就是獨一無二、最man的你！

▼為使用者先想到一步的「水次元5辨型刮鬍刀」，擁有衝擊吸收技術，更有安全順刮鰭及保濕配方來潤澤肌膚，輕鬆塑造最man的你。（圖／舒適牌提供）