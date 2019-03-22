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聽完眼眶有淚！《聲林》許莉潔＋安懂的感人創作　原汁原味數位上架

 ▲唱出許多人心聲的《當我回家》，現在正式發行！（影／翻攝自YouTube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

全台最大音樂選秀節目《聲林之王》雖然結束了第一屆比賽，但眾多選手的好聲音還在網上瘋傳，網友們都等急了，不時就在論壇上敲碗發問：「大家的單曲還是專輯到底什麼時候才要發行？」

在比賽中拿下第三名的棉花糖女孩許莉潔，雖然擁有一副能夠瞬間激盪人心的鐵肺，卻又能詮釋得溫暖細緻，唱功游刃有餘，讓許多人聽到就起雞皮疙瘩。富感情的聲線，不只讓她一路走來創下比賽零敗績，更唱進所有歌迷的心底，讓人聽了心頭暖暖！就連金曲製作人陳子鴻也大讚，更看中她的歌聲還能感動更多人，因此火速簽進公司，成為天后推手旗下最強新人！

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而在眾多歌迷的呼喚下，許莉潔終於發行首支個人單曲——《當我回家》。《聲林之王》一集一集追的觀眾一定對這首歌記憶猶新，因為這是許莉潔在比賽中演唱的第一首創作，也是和同為《聲林之王》、曾被林宥嘉大讚「創作天才」安懂的共同合作。當時兩人嘗試演唱許多首安懂的創作，卻無法找出雙方都適合的演唱方式，不服輸又求好心切的兩人，很快就決定直接重新創作一首歌曲，讓人驚嘆他們對於完美表演的堅持程度！

▲▼聲林之王，許莉潔，安懂，浪LIVE，帶我回家，單曲。（圖／浪LIVE提供）

▲許莉潔參加浪Live所舉辦的「聲林直播會外賽」贏得發片權，粉絲在各大數位平台將可聽到許莉潔首支數位單曲《當我回家》。

雖然許莉潔從未接觸過音樂創作，但在安懂的帶領下，嘗試哼出幾個音符和旋律，竟然在三個小時內便完成歌曲雛型，加上兩人都希望能將這首創作獻給一路走來支持他們的「家人」，於是誕生了《當我回家》。在節目中演出這首歌時，兩人毫不羞澀、一氣呵成的演出，獲得導師林宥嘉、蕭敬騰、徐佳瑩及小宇的一致好評，現場鏡頭更捕捉到更多現場觀眾和隊友驚訝、感動的瞬間。評審之一的徐佳瑩大讚兩人的演唱「讓我忘記我是來評審的」，感動得直說這首歌是「用生命創作的歌」，更稱讚兩人根本可以組團發片。《當我回家》因此成為兩人在聲林之王留下的驚豔代表作！

在浪Live聯合舉辦的「聲林直播會外賽」中，許莉潔也順利拿下前八強，因此獲得單曲發片權。她毫不猶豫決定發行《當我回家》這首歌曲，但許莉潔與安懂卻決定不進錄音室重新配唱，而是希望保留當時大家第一次聽到這首歌曲的感動，同時也紀念比賽階段兩人純粹的信念與想要對家人說的感謝。

▲▼聲林之王，許莉潔，安懂，浪LIVE，帶我回家，單曲。（圖／浪LIVE提供）

▲許莉潔和安懂（左）合力創作的《當我回家》，現在原汁原味數位上架！

逼出不少歌迷眼淚的《當我回家》，已正式數位上架，喜愛許莉潔與安懂的粉絲可以先暫緩相思之苦，現在就上各大數位平台，回味當時初聽到這首歌的感動心情！

▲▼聲林之王，許莉潔，安懂，浪LIVE，帶我回家，單曲。（圖／浪LIVE提供）

▲《當我回家》的單曲封面手繪兩位創作者的輪廓，帶出細膩質感。

此外，還有好消息要相報！浪Live「聲林直播會外賽」前八強的選手目前包括許莉潔、張若凡皆已發行節目中演唱的經典歌曲，而浪Live也將在3月底陸續推出黑貓張孟權、鬥牛張家瑋的全新創作單曲，讓更多粉絲能聽到《聲林之王》第一屆選手們的好聲音。

鎖定浪Live最新消息：https://langlive.onelink.me/mr40/junglevoice

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聲林之王, 浪LIVE, 許莉潔, 安懂, 創作, 數位, 單曲, 陳子鴻

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