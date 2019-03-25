歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

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▲「大耳朵才有飛翔的能力」 歧視掰掰！小飛象破繭而出展翅高飛。（影／ETtoday)

▲小飛象可愛的形象深植人心，但看過動畫的7年級生，小時候都覺得這個故事超悲催！（圖／迪士尼影業提供，下同）

消費中心／綜合報導

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對很多人來說，學生時期是他們最不願回顧的階段，原因在於這個時候最容易因為各種原因，像是比一般同學還明顯的「高矮胖瘦」，或是全班就你一個人戴牙套、眼鏡，一旦跟同學「不一樣」，就很容易遭受大家異樣的眼光。不過，就算從學生階段順利跳入職場，還是會有很多人因為最直接的外貌，而遭受不公平的對待。無論你是學生還是職場大人，現在面對旁人的酸言酸語該怎麼辦呢？有網友就分享，參考名人過去的經歷或是看相關電影，都是為自己找到勇氣的好方法！

像是過去面對網友惡意批評，現在則拿出百分百實力、擊退嘲諷的「國際蔡」蔡依林Jolin，不只是天后，更被粉絲譽為人生導師。Jolin最近的新歌《怪美的 UGLY BEAUTY》，就以自己的黑歷史唱出大家的心聲，同時也鼓勵現在還被別人的眼光言語緊緊困住、走不出來的人，把這些傷害化做能量，做為未來破繭而出的勇氣來源。

▲你和小飛象一樣，擁有和別人不一樣的外貌或個性，因此不敢完全放開、展現自己嗎？

2018年年底有Jolin《怪美的 UGLY BEAUTY》為大家加持打氣，2019年當然也要有新的話題，把這股力量延續！迪士尼經典動畫《小飛象》是7年級生的童年回憶，最近在鬼才導演提姆波頓的執導下，即將以電影真人版型態重返大螢幕。而電影即將上映的消息一公布，就引來網友討論小時候看《小飛象》的回憶，有網友說「看到小飛象被馬戲團虐待，被迫跟媽媽分開，都會哭好久」、「小飛象心情一直都不好，又很常哭，看起來超可憐的」。可憐小飛象的身世跟苦情連續劇女主角真的有得拚，但懵懂的小朋友只看見「馬戲團老闆的壞」、「跟媽媽分開的痛」，長大回想起來才發現，竟然都忽略了一個大重點！

▲小飛象和媽媽的坎坷親情，已經惹哭好幾代的粉絲。

原來，剛出生的小飛象擁有一對不合比例的招風耳，眾人驚呼的同時，心裡也悄悄地因為害怕、恐懼，而變成行動上的排擠、歧視，讓小飛象備感自卑，聽起來就和大家的成長經驗ㄧ模一樣。然而這雙曾經帶給小飛象痛苦的大耳朵，竟然是上天賜給他的「禮物」，因為這雙大耳朵，小飛象母胎自帶「飛翔」能力，雖然需要反覆練習，但最後小飛象終於能操控自如的調整飛行角度和方向，最後更成為解救動物同伴的大英雄，曾經以為跨不過去的痛苦，其實都默默成為小飛象翱翔天際的能量呀！

▲相信自己，總有一天一定能讓別人見證自己的神奇時刻！

你和小飛象一樣，擁有和一般人差異很大的外在或個性嗎？現在請告訴自己「與眾不同就是上天給我的禮物」，人人都有獨特的天賦與美麗，和別人的「不一樣」，正是你能「被看見」的關鍵。和小飛象一起先擁抱獨一無二的自己，才有自信和機會善用天賦，讓自己發光發熱。「陪著大人小孩走過難關，一同成長」，這就是小飛象之所以成為經典、讓人念念不忘的原因。看到這邊，不要只是捨不得小飛象吃這麼多苦了，最重要的是把心打開，跟著小飛象一起克服逆境、翱翔天際吧！《小飛象》3月29日 感動獻映。

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