吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

圖文／鏡週刊

▲沒想到除了吳宇舒，最近朱凱翔身邊出現的女生叫做王乃伃，是跟他同台的記者，兩人相差近17歲，「叔姪」曖昧已經傳遍電視圈。小圖為朱凱翔跟王乃伃傳LINE，稱她為「叔叔的寶」。（圖／《鏡週刊》提供）



本刊除了直擊王乃伃掛急診，吳宇舒的老公朱凱翔相陪，重點是，吳宇舒37歲、朱凱翔已年近40，王乃伃僅僅23歲而已。

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▲2月19日18：50，王乃伃下班後，忙著使用手機，又站在定點等候，似乎在跟某人頻繁聯絡接送事宜。（圖／《鏡週刊》提供）



▲18：57，果然！一輛屬於朱凱翔的車，前來接送王乃伃，可見2人有著固定溫馨接送的關係。（圖／《鏡週刊》提供）

▲19：10，其實朱凱翔住新店，王乃伃則住內湖，2人的家根本不順路。（圖／《鏡週刊》提供）

▲19：29，載完王乃伃後，朱凱翔才去接正宮吳宇舒，2人在新店地區活動。（圖／《鏡週刊》提供）

▲19：39，夫妻一同前往診所，不過朱凱翔忙著在當低頭族，並且盯著手機不時露出爽笑。（圖／《鏡週刊》提供）

更八卦的是，3月12日下午，王乃伃跟媽媽逛微風南山，王乃伃當低頭族，忙著在傳LINE！再從對話框中看去，顯示王乃伃跟一名叫做Rex的男人傳簡訊，而朱凱翔的英文名字就叫Rex！

▲王乃伃在公司傳出被調組，不過朱凱翔積極搶救她到自己節目。（圖／翻攝自王乃伃臉書）



▲王乃伃（右）過著充實的23歲生活，除了得朱凱翔疼，其他時間也有姐妹淘作陪。（圖／《鏡週刊》提供）



只見朱凱翔傳訊給王乃伃，像是「妳又不是乾女兒」「但妳是叔叔的寶…」確實朱凱翔年近40，而王乃伃則只有23歲，如此打情罵俏也是別有一番死相風味。本刊再進一步追查，有朱凱翔LINE的同業，認證王乃伃的聊天畫面，確實對象是朱凱翔無誤。

▲王乃伃跟朱凱翔公開在臉書打情罵俏。（圖／翻攝自王乃伃臉書）



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▼朱凱翔曖昧同台女記者 吳宇舒婚姻再現危機。（影片／取自鏡週刊YOUTUBE，如遭刪除請見諒）