ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛

記者吳睿慈／綜合報導

等了3年之久，南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》終於在26日上線播出，導演找來「黃金陣容」參演遊戲玩家，強強聯手飆戲，看得觀眾過癮。其中，朴成焄以破格的「女裝」出現，直到最後一集身份出現反轉，令粉絲驚喜不已，稱讚他是本季MVP被讚演超好。不僅如此，他在拍攝《魷魚2》時，其實同時尬《淚之女王》，精湛切換兩角色，令人佩服。

▲▼《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》朴成焄扮女裝現身。（圖／Netflix提供）

朴成焄參演《黑暗榮耀》打開知名度，他接續演出許多知名戲劇，《淚之女王》飾演反派尹殷盛，他愛上洪海仁因此想搶下女方的家產，使出一切詭計破壞洪海仁夫妻感情，讓觀眾恨得牙癢癢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛。（圖／Netflix提供）

▲▼朴成焄同時拍《魷魚2》、《淚之女王》，完美切換兩角色。（圖／Netflix提供）

▲▼朴成焄同時拍《魷魚2》、《淚之女王》，完美切換兩角色。（圖／Netflix提供）

《淚之女王》採事前製作於2023年4月3日開拍到2024年2月，朴成焄在拍攝此劇的同時，又接到了《魷魚遊戲2》的提案，《魷2》於2023年7月開拍，於是他一邊是霸氣財閥、一邊是跨性別者，兩種角色完美切換，使人看不出破綻。

▲▼《魷魚2》朴成焄身份有反轉，」同時尬兩戲　時間軸列出超猛。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚2》朴成焄身份有反轉，職業為特戰司中士。（圖／Netflix提供）

朴成焄過去演反派居多，但此次在《魷魚遊戲2》極為討喜，因性別認同關係缺錢做變性手術，因此迫不得已參加遊戲，直到第7集才揭曉，他的身份藏了彩蛋，原本職業為特戰司中士，帶領所有玩家直搗控制室，害羞、靦腆的外表下，身份超反轉，成為本季MVP，觀眾直呼「被圈粉」、「沒想到是《淚之女王》同時拍」、「太會演了吧」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

吹牛老爹性暴力案件再＋1！　男員工出面曝「極樂性愛派對」內幕

吹牛老爹性暴力案件再＋1！　男員工出面曝「極樂性愛派對」內幕

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴成焄, 魷魚2, 魷魚遊戲2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛
  2. 六月爆婚變「神隱9天露臉了」！被拍素顏現身餐廳 身邊不見李易
  3. 《魷魚遊戲2》上線撞日柯文哲起訴！熱搜被反超…網：沒時間看另一部
  4. 楊謹華「現蹤夜市」排隊買滷味！0偽裝全被拍 認了是本人：我愛小吃
  5. 當律師20年傻眼「柯文哲起訴書太搶手」　網路下載PDF檔要排隊！
  6. 野生蔡依林「身邊超多遊客」還是0偽裝！日本排隊點餐 被拍親民一幕
  7. 韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆
  8. 19歲女偶像卡片遭盜刷！　損失6萬竟追不回…江角怜音1舉動洩危機
  9. 陸男星喝醉失態「人肉衝撞無辜車」！　當場遭拘留
  10. 源田壯亮不倫爆失聯離家！　偶像妻衛藤美彩大受打擊被挖罹病內幕

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366