《魷魚2》朴成焄扮女裝「身份有反轉」同時尬兩戲　時間軸列出超猛

記者吳睿慈／綜合報導

等了3年之久，南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》終於在26日上線播出，導演找來「黃金陣容」參演遊戲玩家，強強聯手飆戲，看得觀眾過癮。其中，朴成焄以破格的「女裝」出現，直到最後一集身份出現反轉，令粉絲驚喜不已，稱讚他是本季MVP被讚演超好。不僅如此，他在拍攝《魷魚2》時，其實同時尬《淚之女王》，精湛切換兩角色，令人佩服。

▲《魷魚遊戲2》朴成焄扮女裝現身。（圖／Netflix提供）



朴成焄參演《黑暗榮耀》打開知名度，他接續演出許多知名戲劇，《淚之女王》飾演反派尹殷盛，他愛上洪海仁因此想搶下女方的家產，使出一切詭計破壞洪海仁夫妻感情，讓觀眾恨得牙癢癢。

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▲▼朴成焄同時拍《魷魚2》、《淚之女王》，完美切換兩角色。（圖／Netflix提供）



《淚之女王》採事前製作於2023年4月3日開拍到2024年2月，朴成焄在拍攝此劇的同時，又接到了《魷魚遊戲2》的提案，《魷2》於2023年7月開拍，於是他一邊是霸氣財閥、一邊是跨性別者，兩種角色完美切換，使人看不出破綻。

▲《魷魚2》朴成焄身份有反轉，職業為特戰司中士。（圖／Netflix提供）



朴成焄過去演反派居多，但此次在《魷魚遊戲2》極為討喜，因性別認同關係缺錢做變性手術，因此迫不得已參加遊戲，直到第7集才揭曉，他的身份藏了彩蛋，原本職業為特戰司中士，帶領所有玩家直搗控制室，害羞、靦腆的外表下，身份超反轉，成為本季MVP，觀眾直呼「被圈粉」、「沒想到是《淚之女王》同時拍」、「太會演了吧」。